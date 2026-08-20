Casi 550 empresas de Neuquén se anotaron para el nuevo Parque Industrial Capital

Un día antes del cierre del registro que la municipalidad abrió en exclusiva para medir el interés de las firmas de la provincia interesadas en comprar terrenos en el futuro Parque Industrial Neuquén, se contaba con unas 550 empresas anotadas, todas con sede en Neuquén.

La novedad se conoció por declaraciones radiales esta mañana, cuando el Coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, lo adelantó a la primera mañana en radio UNCo CALF cuando dijo que eran unas 550 firmas las que se habían inscripto, pero que esperaría a contar con el número final que dará a conocer el jefe comunal después del cierre mañana viernes.

Luego la jefa de Gabinete, María Pasqualini detalló que la cifra hasta este jueves era de 547, durante el lanzamiento del sitio digital «Red de Empleo Digital«.

«Vamos a esperar la finalización del registro, estamos a un día del cierre» sostuvo el intendente Mariano Gaido quien aclaró que «es un éxito, es único en el país porque fue abierto con prioridad a empresas de origen neuquino», recordó.

Hace casi un mes, el 26 de julio, la cifra llegaba a 262 firmas inscriptas.

Parque Industrial Capital de Neuquén: acceso a uno de los ocho sectores previstos en el masterplan. Render cedido por la Municipalidad de Neuquén.

“Vamos a esperar la finalización del registro para dar la cifra, estamos a un día del cierre” sostuvo el intendente Mariano Gaido quien aclaró que “es un éxito, es único en el país porque fue abierto con prioridad a empresas de origen neuquino”, insistió. Luego se podrán sumar otras empresas interesadas en el desarrollo del sector 4, que es el que primero tendrá servicios.

El PIC está proyectado en 1.200 hectáreas, con capacidad para recibir 1.000 compañías. Se desarrollará sobre el nuevo ejido de la ciudad y viene con un importante paquete de ventajas impositivas. Se levantará sobre una zona lindante a la Ruta Provincial 67, contempla la inversión de 300 millones de dólares de las arcas públicas para la construcción de los servicios y podría recibir más de 10.000 millones de dólares de inversión privada. El PIC tendrá un portal principal de acceso de unos siete metros de altura. Solo en la calle de ingreso, la comuna invirtió en la ejecución más de 7.000 millones de pesos, se informó.

Abierto a las empresas del mundo



El PIC será promocionado en la quinta edición del Vaca Muerta Shale Day el próximo 3 de septiembre.

Así lo anunció el gobernador Rolando Figueroa durante el lanzamiento de la apertura del registro de empresas y ayer el intendente Mariano Gaido agregó que acompañará al mandatario para presentar no solo el PIC, sino promocionar el Polo Científico Tecnológico en Neuquén capital.