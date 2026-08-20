Rolando Figueroa viaja a Chile y proyecta Vaca Muerta al Pacífico: «Es una decisión que deben tomar»

Durante su participación en el Council of the Américas 2026, el gobernador Rolando Figueroa se refirió este jueves al vínculo con Chile y pidió por una mayor integración con Neuquén, sobre todo por la relación comercial que podrían establecer alrededor de Vaca Muerta.

El mandatario confirmó que viajará la próxima semana hacia el vecino país. Fuentes del Ejecutivo provincial detallaron a Diario RÍO NEGRO que será para participar del 40 Comité de Integración Binacional Los Lagos en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.

La actividad se realizará entre el 26 y 27 de agosto, con la participación de organismos públicos, municipios, cámaras empresariales, gremios, universidades y organizaciones sociales de ambos países.

«En algún momento le fallamos a Chile»

Figueroa, al exponer este jueves, habló del vínculo energético con Chile y aseguró que en algún momento «le fallamos», en referencia a la suspensión de los envíos de gas que realizó Argentina a mediados de los 2000.

Planteó que uno de los objetivos de la provincia «es reconstruir esa confianza», mostrando las garantías que tiene Neuquén para atraer inversiones y sellar acuerdos comerciales destinados a impulsar las exportaciones.

Dijo que en la actualidad ya existe el gasoducto del Pacífico que cruza la cordillera desde la Cuenca Neuquina, pero consideró que está «subutilizado» y apuntó contra el costo que demanda su operación.

En ese contexto señaló que Chile podría recibir gas más barato de la mano de formación shale y señaló que «ahí hay una decisión que el gobierno chileno debe tomar».

Según afirmó, las industrias trasandinas podrían comprar a 6 dólares el millón de BTU para producir GNL y bajar el costo actual, que ubicó en una cifra cercana a los 15 dólares el millón de BTU.

«El gobierno chileno debe decidir si queda bien con una empresa o queda bien con los chilenos», planteó el gobernador.

La participación de Neuquén en el encuentro binacional

La agenda del gobernador en Chile hará hincapié en el vínculo comercial y logístico, con especial foco en la consolidación de los pazos fronterizos y en la posibilidad de conformar un corredor «bioceánico» a través del cruce internacional Pichachén.

Durante su estadía también se repasarán los avances de la obra para asfaltar el Paso Mamauil Malal, el transporte de mercancías por medio de Pino Hachado y el proyecto para iniciar la pavimentación el paso Huahum, en San Martín de los Andes, en 2028.

Figueroa, además, habló del momento que atraviesa la economía del país y reiteró el alineamiento con algunas políticas del Gobierno nacional tendientes a generar previsibilidad para el sector privado.

«Creo que es bueno decirle a los inversores que Argentina no va a volver atrás. Debemos consolidar una forma de trabajo que sea sostenida en el tiempo; quienes creemos que Argentina puede crecer de una forma determina debemos trabajar juntos y darle seguridad a los inversores», indicó.

El gobernador también pidió cautela por la expansión de Vaca Muerta. Marcó que a pesar de la expansión que está atravesando la industria, «no se puede llegar y de la noche a la mañana acceder a un trabajo». «Debemos sacarle esa idea a la gente», dijo.