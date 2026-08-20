Lo citaron para comprarle la moto y lo mataron en Allen: imputaron al cuarto joven y todos están detenidos

La audiencia por la nueva imputación se realizó este jueves y concluyó con la prisión preventiva del cuarto acusado. Foto Juan Thomes.

Un cuarto hombre fue imputado por el homicidio de Franco Agustín Morales, de 24 años, ocurrido el 13 de agosto en Allen, y quedó detenido con prisión preventiva por dos meses. Con esta nueva acusación, ya son cuatro las personas imputadas por el crimen y todas permanecen privadas de su libertad mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió cerca de las 18, en calle México al 30. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Morales había acordado por redes sociales la venta de su motocicleta y fue citado en ese lugar por un supuesto comprador. Los cuatro acusados habrían llegado en dos motos y armados con un revólver.

El joven estuvo asistido por el defensor oficial, Miguel Salomón. Foto Juan Thomes.

El ataque durante una supuesta venta de moto

De acuerdo con la acusación de las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli, los agresores increparon a Morales en la vereda y le dispararon en el tórax para concretar el robo. El joven murió como consecuencia de las heridas.

Luego del ataque, los cuatro hombres habrían escapado con la motocicleta y el teléfono iPhone de la víctima. La fiscalía atribuyó al nuevo imputado, Asael Lucas Aron Elfi, al igual que a los otros tres, el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados (criminis causa), en concurso real con robo en lugar poblado y en banda agravado por el empleo de un arma de fuego, en calidad de coautor.

Las pruebas que ya reunió la fiscalía

Entre las evidencias incorporadas al expediente se encuentran las pericias realizadas por Criminalística, el informe de autopsia elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial y el análisis de cámaras particulares, del 911 y de una estación de servicio.

Además, la Policía recuperó un teléfono iPhone que estaría vinculado con la causa. El dispositivo fue localizado mediante rastreo satelital cuando se encontraba sumergido en la zona de Puente 83.

Al igual que los otros tres acusados, el cuarto imputado se presentó voluntariamente en una comisaría y llegó acompañado por la motocicleta que manejaba.

La defensa cuestionó la prisión preventiva

Durante la audiencia, el defensor penal público Miguel Salomón asistió al acusado mientras brindaba su versión de los hechos. El abogado se opuso a la formulación de cargos y también al pedido de prisión preventiva, al sostener que no existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La fiscalía, en tanto, detalló las medidas que todavía deben realizarse: el levantamiento de material genético, pericias antropométricas de cada uno de los imputados y ruedas de reconocimiento.

Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso que el cuarto acusado permanezca detenido durante dos meses. De esta manera, quedaron imputadas las cuatro personas señaladas por la muerte de Franco Morales.