Carlos Alcaraz vuelve a las canchas: jugará el US Open 2026 tras superar su lesión

El español volverá a las canchas después de 138 de ausencia por una lesión en la muñeca.

El mundo del tenis recibió una buena noticia: Carlos Alcaraz volverá a competir oficialmente en el US Open 2026. El español pondrá fin a una ausencia de 138 días, producto de una lesión en la muñeca que lo obligó a alejarse de las canchas durante buena parte de la temporada.

Según informaron medios españoles, su presencia en el último Grand Slam del año está confirmada. El período de inactividad representó un desafío tanto físico como mental para el murciano, que debió interrumpir su calendario competitivo en un momento importante del año.

Durante estos meses, Alcaraz atravesó un proceso de recuperación y rehabilitación bajo supervisión médica con el objetivo de regresar en condiciones y evitar una recaída.

El regreso del español al circuito se producirá en uno de los escenarios más exigentes del calendario: el US Open. Después de más de cuatro meses sin disputar un partido oficial, uno de los principales interrogantes será cómo responderá físicamente ante la intensidad de la competencia.

La falta de ritmo será uno de los grandes desafíos para Alcaraz, especialmente en un torneo de Grand Slam, donde los partidos pueden extenderse hasta cinco sets y demandar varias horas de juego.

El español deberá recuperar progresivamente sus sensaciones competitivas y comprobar cómo responde su muñeca ante los esfuerzos propios de un partido oficial.

Sin embargo, las pruebas realizadas durante su recuperación habrían mostrado una evolución favorable y le permitieron volver a golpear la pelota con normalidad, una señal positiva de cara a su regreso.

Alcaraz defenderá el título en el US Open 2026

El regreso tendrá además un condimento especial: Alcaraz defenderá en Nueva York el título conquistado en la edición anterior. El US Open será así el punto de partida de una nueva etapa para el español, que buscará recuperar su mejor nivel después de una prolongada ausencia. Con la lesión superada, el murciano afrontará el último Grand Slam de la temporada con el objetivo de reencontrarse con su ritmo competitivo y volver a pelear por los principales títulos del circuito.