Horacio Zeballos volvió a hacer historia: jugará otra final de dobles en Roland Garros

Horacio Zeballos continúa agrandando su legado en el tenis. El argentino se clasificó este viernes a una nueva final de dobles en Roland Garros junto al español Marcel Granollers, tras vencer a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (4) y 6-4 en las semifinales.

Con este resultado, la dupla alcanzó por segundo año consecutivo la definición del Grand Slam francés y tendrá la posibilidad de defender la corona obtenida en 2025, cuando levantó el primer trofeo de esta categoría en sus carreras.

El partido tuvo un condimento especial para Zeballos y Granollers, ya que enfrente estaban los mismos rivales que los habían derrotado hace pocas semanas en la final del Masters 1000 de Roma. Esta vez, sin embargo, la pareja hispano-argentina logró tomarse revancha en el escenario más importante de la gira sobre polvo de ladrillo.

El encuentro fue muy equilibrado desde el comienzo. Ninguna de las dos parejas logró quebrar el saque rival en el primer set, que se definió en un tie-break favorable para Zeballos y Granollers. En el segundo parcial mantuvieron la solidez con el servicio y encontraron el quiebre decisivo en el décimo game para cerrar el triunfo tras una hora y 53 minutos de juego.

A sus 41 años, Zeballos sigue sumando capítulos destacados a una trayectoria histórica. Junto a Granollers disputará su sexta final de Grand Slam y buscará conquistar el tercer título grande de la dupla, luego de los éxitos obtenidos en Roland Garros 2025 y el US Open de ese mismo año.

En la final tendrán un desafío de máxima exigencia frente al finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten, una de las parejas más fuertes del circuito, que barrieron el jueves a los locales Pierre-Hugues Herbert y Quentin Halys por 6-3 y 6-4.