Quedaron atrapados en la nieve y con -18 °C: el operativo para rescatar a una pareja en una ruta de la Patagonia

Una pareja quedó varada por la nieve durante la madrugada en un camino de la Patagonia y tuvo que ser rescatada tras permanecer más de cinco horas atrapada, con temperaturas que llegaron a los -18 °C. El vehículo había quedado encajado en un sector de la Comunidad Kopolque, sobre la Ruta Provincial 43 de Santa Cruz.

Según informó Vialidad Provincial, el operativo comenzó a las 23 del domingo, cuando personal del Distrito Vial Las Heras recibió el aviso sobre el vehículo que había quedado atrapado en un camino del yacimiento Cerro Piedra.

Rescate en la Ruta Provincial 43: cómo fue el operativo durante la madrugada

El procedimiento se realizó de manera conjunta entre Vialidad Provincial, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y Gendarmería Nacional. Para llegar hasta la zona, el organismo vial dispuso una motoniveladora y una camioneta 4×4.

Las condiciones del camino y el intenso frío complicaron el avance de los equipos que se dirigieron hasta el sector de la Comunidad Kopolque. El vehículo se encontraba encajado y sus ocupantes no podían continuar el recorrido por sus propios medios.

Un operativo en conjunto se desplegó para asistir a la pareja que quedó atrapada en medio de la nieve.

Tras varias horas de trabajo, el operativo finalmente terminó cerca de las 4.30 de la madrugada. La pareja fue puesta a salvo y el vehículo pudo ser retirado del lugar, según detalló Vialidad Provincial.

El rescate se concretó luego de más de cinco horas de trabajo, en una zona donde la temperatura alcanzaba los -18 °C y las condiciones del camino dificultaban las tareas de los equipos que participaron del procedimiento.

Santa Cruz: Vialidad Provincial pide evitar las rutas durante el mal tiempo

Desde Vialidad Provincial recordaron a quienes tengan previsto viajar que es importante consultar el estado de las rutas antes de salir, especialmente cuando se registran nevadas o condiciones climáticas adversas.

Además, recomendaron llevar cadenas para nieve y respetar las indicaciones de las autoridades y del personal vial que trabaja en las rutas y caminos de la provincia.