Lionel Scaloni, categórico ante las sospechas: «No puedo creer lo que me están preguntando»
El DT respondió a la insinuación sobre supuestas conspiraciones contra Argentina en el cruce final ante España
Luego de pasar la noche en el predio de AFA en Ezeiza, Lionel Scaloni emprendió rumbo esta mañana hacia Pujato, su localidad natal en Santa Fe, a pasar tiempo con sus seres queridos.
Antes de abandonar las instalaciones, el técnico de la Selección Argentina se detuvo ante la prensa y se prestó, una vez más, al interrogatorio sobre la reciente participación del equipo nacional en la cita mundialista.
Naturalmente, muchas de esas consultas se centraron en su futuro y en sus dichos post partido ante España, donde dio a entender que luego de diciembre, cuando se vence su contrato, podría dejar el cargo al mando del equipo.
A Lionel Scaloni le consultaron por su continuidad en la Selección Argentina y así contestó el entrenador…— SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026
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«Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas. La gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante…, lo más importante siempre es Argentina. Esté yo o no esté yo en el cargo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si la hemos vuelto a tener, yo creo que nunca la perdimos”, expresó.
Ante la insistencia de los medios sobre si seguirá en 2027, el DT soltó con su tono característico: “Otra vez la misma pregunta, ja”.
El santafesino también fue categórico ante las insinuaciones sobre supuestas conspiraciones contra Argentina en el cruce final ante España, las teorías sobre posibles internas dentro del plantel y la situación concreta de la bandera exhibida tras ganarle a Inglaterra en alusión a las Islas Malvinas.
"LO QUE HA DEJADO ESTE EQUIPO ES ALGO MUY LINDO PARA LA GENTE", afirmó Lionel Scaloni al día siguiente de la vuelta a la Argentina tras la Copa del Mundo.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026
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«No veo redes sociales y no sé de qué me están hablando. Me entero por ustedes de todas estas cosas. No sé si habrá alguna consecuencia a futuro tampoco, no tengo nada para decir», explicó.
Ante la insistencia de una periodista sobre si realmente hubo problemas antes de la final entre sus jugadores, Scaloni aseguró.
«No puedo creer lo que me están preguntando. Creo que nos estamos yendo por cualquier otro lado», sentenció.
¿HAY NOVEDADES SOBRE POSIBLES SANCIONES A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA BANDERA DESPLEGADA ANTE INGLATERRA? Esto dijo Lionel Scaloni.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026
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