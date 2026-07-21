Proyecto Francisca en Salta: nuevos avances en la exploración de nuevos objetivos de oro y plata

La canadiense Orestone Mining Corp. continúa su avance en el programa de exploración en el proyecto de oro y plata Francisca, donde evalúa el potencial de las zonas Tom Este y Kelly, ambas descubiertas recientemente. El objetivo es ampliar la huella mineralizada y definir los objetivos de alta prioridad antes de avanzar en la perforación.

El proyecto minero está ubicado en Salta, a 80 kilómetros su capital, y abarca una extensión de 23 kilómetros cuadrados. Alcanza una longitud de afloramiento de 1.500 metros, donde se puede observar un sistema de óxido oro-plata en afloramientos superficiales en diversas áreas: zona Norte, zona Sur, zona Kelly y la zona Tom Este.

Durante la Fase I del programa de exploración, el muestreo en Tom Este había arrojado resultados de 4,45 gramos por tonelada de oro en 21 metros. A partir de los resultados se identificó una red de vetas de cuarzo con evidencias de alteración hidrotermal y mineralización asociada a metales preciosos.

Según el presidente y CEO de Orestone, David Hottman, el descubrimiento refuerza su convicción «de que Francisca alberga un sistema aurífero sólido y extenso, que se extiende a lo largo de una tendencia de 1.500 metros».

Imagen: Orestone Mining Corp.

Para definir con mayor precisión este objetivo, se inició un programa detallado de muestreo de suelos que abarca una cuadrícula de 200 por 200 metros. Por otra parte, el muestreo se llevará a cabo en fosas de medio metro de profundidad dispuestas en una cuadrícula de 20 por 20 metros, donde se espera obtener la información geológica necesaria para orientar las perforaciones.

También se realizaron trabajos de mapeo y muestreo en Kelly, donde se detectaron estructuras mineralizadas y alteraciones geológicas similares a las que se vieron en Tom Este.

«La exploración en el proyecto de oro y plata Francisca sigue demostrando la magnitud y el potencial de crecimiento de este sistema mineralizado emergente«, comentó Hottman respecto a la información recolectada por la firma.

En cuanto a la metodología aplicada para los estudios, señaló que se integró cartografía geológica moderna, geoquímica y geofísica. Esto permitió identificar «de forma eficiente objetivos de perforación de alta calidad, al mismo tiempo que mantenemos una estrategia de exploración disciplinada y de bajo costo».

«Francisca y nuestros otros proyectos siguen siendo ideales para la exploración durante todo el año«, concluyó.