Felipe Avello llega a Neuquén: una noche de humor, improvisación y sorpresas

La participación del público es una de las marcas distintivas de los shows de Felipe Avello, donde cada función toma un rumbo diferente. Gentileza.

Después de conquistar escenarios de distintos países de Latinoamérica, el humorista chileno Felipe Avello regresará a Neuquén para presentar un nuevo espectáculo en el que la improvisación, el humor cotidiano y la interacción con el público serán los principales ingredientes de la noche.

Cuándo es el show y dónde conseguir entradas

La presentación será el viernes 24 de julio, a las 21, en Casino Magic (Teodoro Planas 4005), donde el comediante volverá a encontrarse con el público neuquino en el marco de una gira que lo mantiene recorriendo distintos escenarios de la región.

Con más de 20 años de carrera, Avello construyó un estilo propio que combina observaciones sobre la vida cotidiana, un ritmo imprevisible y una fuerte capacidad para improvisar. Esa característica hace que cada función tenga un desarrollo distinto, marcado por el intercambio con los espectadores.

Además de su trabajo sobre los escenarios, desarrolló una extensa trayectoria en teatro, radio, televisión, cine y música. En el ámbito digital también consolidó una amplia comunidad de seguidores: supera los 950 mil suscriptores en YouTube y sus contenidos acumulan más de tres millones de reproducciones mensuales.

A lo largo de su carrera se presentó en escenarios de Chile, Argentina, México, Perú, Bolivia y Estados Unidos, con una agenda que supera las 250 funciones por año, consolidándose como uno de los referentes del stand up latinoamericano.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.com y de manera presencial en Flipper (avenida Argentina 179, Neuquén).

Quién es Felipe Avello

Felipe Avello es un comediante, actor, locutor y comunicador chileno, considerado una de las figuras más populares del humor en su país y con una creciente presencia en Latinoamérica.

Durante muchos años fue conocido por su faceta de periodista y notero irreverente en programas de televisión como SQP (Sálvese Quien Pueda), donde desarrolló un personaje provocador y absurdo que lo convirtió en una figura de culto. Con el tiempo dejó ese perfil para dedicarse de lleno al stand up, un cambio que amplió notablemente su público.

Su humor se caracteriza por la improvisación y el diálogo constante con la audiencia, historias cotidianas llevadas al absurdo, un estilo caótico en apariencia, pero muy trabajado y la combinación de humor físico, observacional y situaciones inesperadas.

Uno de los hitos de su carrera fue su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las dos máximas distinciones del certamen: la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, consolidándose como uno de los humoristas más importantes de Chile.

En los últimos años expandió su carrera con giras por nuestro país, México, Perú, Bolivia y Estados Unidos. Fue ganando notoriedad gracias a la difusión de sus rutinas en redes sociales y YouTube, donde muchos de sus monólogos se volvieron virales entre los seguidores del stand up latinoamericano.