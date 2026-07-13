Horarios y datos: Franco Colapinto llega motivado al mítico Spa-Francorchamps

La destacada última labor le permite al argentino Franco Colapinto ilusionarse con seguir en curva ascendente y sumando puntos en la presente temporada de Fórmula 1, que este fin de semana tendrá continuidad con la disputa del Gran Premio de Bélgica, décima cita del calendario 2026.

El mítico trazado de Spa-Francorchamps, de 7,004 metros de extensión y considerado de los más exigentes y desafiantes del campeonato, asoma como el nuevo reto para el piloto de Alpine, de memorable actuación hace dos semanas en Silverstone.

El pilarense, que en la víspera formó parte del tradicional festival de la velocidad en Good Wood, viene de remontar diez posiciones en suelo británico, llegando 9° y volviendo a la senda de los puntos; el objetivo concreto de Franco y el team francés de aquí en adelante.

La actividad en Spa, circuito que alberga a la F1 desde la primera temporada de 1950, comprenderá una agenda convencional. Es decir, sin competencia Sprint y con la disputa de tres tandas de entrenamientos libres, la prueba de clasificación del sábado y el Gran Premio del domingo.

Another Monday, another race week begins. This time for the #BelgianGP 🇧🇪😄 pic.twitter.com/6dEnRy4b0B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 13, 2026

Antecedentes de Colapinto en Bélgica

Una sola experiencia quedó registrada para Colapinto sobre un monoplaza de F1 en el circuito belga. La misma, marcada por la lluvia, ocurrió el año pasado: el argentino clasificó 17° y finalizó 19° en carrera, condicionado por el agua y la poca visibilidad.

Previo a su desembarco en la Máxima, el piloto argentino corrió en Bélgica en la Eurocopa de Fórmula Renault, la European Le Mans Series, Fórmula 3 y también en Fórmula 2, previo a su debut en Williams sobre un F1.

El mejor resultado de Colapinto en Spa-Francorchamps fue una victoria que logró en la carrera uno de la Eurocopa Fórmula Renault en la temporada 2020. Mientras que la última vez que corrió en dicho circuito fue el año pasado en la F2 en donde fue octavo en la carrera corta y abandonó en la ‘Feature’.

Lo mejor de Franco en Fórmula 3 fue lo hecho en 2023, en su segunda temporada, logrando un 5° puesto en la Sprint y el 10° lugar en la Feature Race. Mientras que en Fórmula 2, en su única participación en 2024, solo consiguió un 8° puesto en la Sprint, ya que el domingo abandonó en la competencia principal.

Franco saying helloooooo to @fosgoodwood 😎 pic.twitter.com/PHpcHfOI6X — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 12, 2026

Horarios del fin de semana

Viernes

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo