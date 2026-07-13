Corte total en la Bajada de Maida por el reclamo de gas natural: qué explicó el municipio de Neuquén

La Bajada de Maida, una de las vías más transitadas de la ciudad de Neuquén, permanece cortada desde las 4:30 de este lunes debido a una protesta encabezada por vecinos de Los Hornos, Valentina Norte Rural y otros sectores aledaños.

La manifestación se desarrolla en inmediaciones de la rotonda de Pluspetrol en reclamo de la conexión a la red de gas natural, una demanda que las familias sostienen del 2020. Desde el municipio señalaron que no pueden intervenir porque no poseen la titularidad de las tierras.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO una vecina afirmó que el corte total se mantendrá “hasta que venga alguien del Gobierno”. El personal de la Policía provincial bloqueó el ingreso a la rotonda para que los vehículos no lleguen hasta donde se encuentra la manifestación.

Si bien el corte es total, los vecinos aclararon que permiten el paso de ambulancias, pacientes de urgencia y vehículos en situación de emergencia.

Los ciudadanos aseguraron que no obtienen respuestas concretas de las autoridades y que en los últimos años recibieron distintas promesas, pero que nunca se concretaron.

«El gobierno encajonó el proyecto desde el 2023 y aún no lo ha sacado«, explicó una manifestante. Detalló que 3.500 familias reclaman por la expropiación de las tierras y la red de gas.

«Acaba de venir el comisario y nos dijo que no va a venir nadie a vernos. Necesitamos ser escuchados y necesitamos de manera urgente se trabaje en el proyecto de expropiación y gas«, finalizó.

«No se puede disponer de fondos públicos para un lugar que no está aprobado»

Desde el Ejecutivo local informaron a este medio que los asentamientos que reclaman por los servicios están ubicados en tierras privadas de la familia Fava, por lo que no pertenecen al Estado municipal, provincial ni nacional.

«Es imposible actuar porque es propiedad privada y porque además no se puede disponer de fondos públicos para un lugar que no está aprobado«, aclararon.

Contaron que hace unos años ingresaron con máquinas para arreglar un predio en la zona y que los propietarios los denunciaron: «Lo primero que tiene resolverse ahí para que haya gas o servicios es que la titularidad de la tierra sea del Estado».

De acuerdo al municipio, el conflicto de fondo demandaría de una ley que habilite la expropiación de las tierras o la compra de las mismas, lo que no está en análisis por el momento.