Escala la crisis en Allen: Figueroa se presentó como intendente interino y Román dijo que no dejará el cargo

En paralelo, el Concejo Deliberante informó que el vicepresidente primero del cuerpo, Guillermo Pennesi, asumió ad referéndum la Presidencia del cuerpo legislativo. Foto: archivo.

El conflicto institucional en Allen sumó un nuevo capítulo durante el fin de semana, después de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría la suspensión inmediata y preventiva del intendente Marcelo Román (LLA).

Primero fue el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quien difundió un video en el que se presentó como «intendente interino de la ciudad de Allen», en cumplimiento de la ordenanza sancionada el miércoles pasado. Horas más tarde, Marcelo Román respondió con otro mensaje en el que desconoció esa condición, afirmó que continuará ejerciendo el cargo y aseguró que la norma «todavía no entra en vigencia».

La ordenanza aprobada el miércoles dispuso la suspensión preventiva de Román con fundamento en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, luego de que el Concejo analizara el dictamen del asesor legal sobre la formulación de cargos que enfrenta el jefe comunal. Además, estableció que, mientras dure el apartamiento preventivo, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asuma interinamente el Poder Ejecutivo.

En paralelo, el Concejo Deliberante informó que el vicepresidente primero del cuerpo, Guillermo Pennesi, asumió ad referéndum la Presidencia del cuerpo legislativo a partir de las 12:46 del 8 de julio, mediante la Resolución Municipal N.º 035/2026. Según el comunicado oficial, la medida se adoptó para garantizar la continuidad institucional y el funcionamiento del Poder Legislativo, mientras Fabián Figueroa ejerce interinamente el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la Ordenanza N.º 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román.

Figueroa afirmó que la ordenanza es de cumplimiento inmediato

En el video, Figueroa se presentó como «intendente interino de la ciudad de Allen» y sostuvo que la ordenanza «goza de absoluta y plena presunción de legitimidad y fuerza». «La suspensión no es una sugerencia, es una orden imperativa, inmediata y vigente», afirmó.

También advirtió que el incumplimiento de la ordenanza «bloquea la normal prestación de servicios públicos esenciales», «pone el erario municipal en un riesgo incalculable» y «constituye una obstrucción directa a la recolección de pruebas de la investigación penal que motivó su apartamiento institucional».

El presidente del Concejo también dirigió un mensaje a los trabajadores municipales y les pidió «que concurran a sus puestos y presten su labor con total normalidad». Además, sostuvo que «no tienen obligación alguna de acatar órdenes emanadas de un intendente suspendido o de secretarios sin competencia legal» y aseguró que «su deber es con el municipio y con la legalidad».

«No tienen obligación alguna de acatar órdenes emanadas de un intendente suspendido o de secretarios sin competencia legal», Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante de Allen.

Román sostuvo que la ordenanza aún no está vigente y Ratificó que seguirá gobernando Allen

Horas después, Román volvió a cuestionar la decisión del Concejo y sostuvo que la ordenanza todavía no puede ejecutarse. «La Carta Orgánica tiene determinados pasos a seguir para la publicación y para que una ordenanza quede firme. Nosotros tenemos la posibilidad de vetar esta ordenanza», afirmó.

En ese contexto, rechazó que Figueroa se presentara como intendente interino. «Se arroga el derecho que no le ha conferido el pueblo de ser intendente interino», expresó, y calificó como «triste y lamentable» su accionar.

El jefe comunal insistió en que ya realizó las presentaciones judiciales para impugnar la medida y aseguró que acatará lo que resuelva la Justicia. «Esto se va a determinar en primera instancia a través de la Justicia y nosotros nos acataremos a lo que diga, pero no bajo presión», señaló.

Además, Román volvió a afirmar que continuará ejerciendo el cargo mientras no exista una resolución judicial que disponga lo contrario. «Les guste o no, el intendente sigo siendo yo hasta que la Justicia diga lo contrario», manifestó.

«Les guste o no, el intendente sigo siendo yo hasta que la Justicia diga lo contrario», Marcelo Román, intendente de Allen.

También aseguró que el Ejecutivo municipal continúa funcionando con normalidad. «Seguimos trabajando, seguimos gobernando, tengo un equipo de funcionarios y secretarios que siguen trabajando», sostuvo.

En ese marco, pidió a los empleados municipales mantener sus tareas habituales y afirmó que los mensajes difundidos por el Concejo «lo único que hacen es generar temor e incertidumbre».

Sobre el final del video, reiteró que no renunciará al cargo. «Por supuesto que no voy a renunciar», afirmó, y volvió a calificar lo ocurrido como «un intento de golpe institucional». Además, sostuvo que «todo lo que ocurra de aquí en más es un intento de un golpe institucional» y agradeció el apoyo recibido de vecinos y dirigentes de distintos sectores políticos.