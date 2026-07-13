De qué murió Sam Neill, el doctor Alan Grant de Jurassic Park, y el misterio que rodea a sus últimas horas

El cine de Hollywood y la cultura pop internacional perdieron a uno de sus rostros más queridos. Sam Neill murió a los 78 años de edad en Sídney, Australia. La devastadora noticia fue confirmada por sus familiares directos a través de un comunicado oficial, donde detallaron con profunda tristeza que el deceso del intérprete, inmortalizado por su papel del paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, ocurrió de forma «repentina e inesperada» esta mañana.

El anuncio golpeó con fuerza a la industria, especialmente por el complejo contexto médico que el actor arrastraba. El propio Neill había conmovido al público al revelar que padecía un linfoma no hodgkiniano en estadio tres, diagnosticado en 2022.

Aunque la familia decidió no especificar la causa biológica exacta de este desenlace fulminante, sus allegados llevaron alivio a sus seguidores al aclarar un detalle clave: el actor partió estando completamente libre de cáncer, consolidando su fase de remisión tras someterse a un innovador tratamiento genético.

El misterio de sus últimas horas y el agradecimiento médico

A pesar de haber ganado la batalla contra el linfoma, la salud del actor sufrió un colapso terminal en las últimas horas. Si bien no se revelaron las causas exactas del fallecimiento, el entorno íntimo dejó entrever que Neill pasó por una complicación severa que requirió asistencia de alta complejidad.

En el comunicado de despedida, la familia incluyó un agradecimiento especial que encendió las hipótesis de los medios internacionales:

Agradecimiento público: destacaron especialmente el profesionalismo del personal médico del St. Vincent Private Hospital de Sídney.

destacaron especialmente el profesionalismo del personal médico del de Sídney. Internación de urgencia: este gesto administrativo confirma que el actor estuvo ingresado en la institución médica privada horas antes de perder la vida.

este gesto administrativo confirma que el actor estuvo ingresado en la institución médica privada horas antes de perder la vida. El adiós íntimo: «Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida», expresaron en el escrito.

El salto a la inmortalidad con el sombrero de Alan Grant

La consagración definitiva y el estatus de leyenda global le llegaron en 1993. El director Steven Spielberg vio en la sobriedad y el carisma de Neill las características perfectas para encabezar el elenco de Jurassic Park. Su personificación del doctor Alan Grant, un científico huraño inmerso en una isla colmada de dinosaurios clonados, se convirtió de inmediato en un ícono de la cultura popular que atravesó a tres generaciones.

En esa obra maestra de la ciencia ficción, Neill compartió cartel con figuras de la talla de Laura Dern y Jeff Goldblum.

Aunque decidió no participar en la primera secuela de 1997, el idilio del actor con el célebre paleontólogo se mantuvo intacto a lo largo del tiempo: volvió a calzarse el sombrero texturado en Jurassic Park III (2001) y selló el cierre de la franquicia en la reciente entrega Jurassic World: Dominion (2022), demostrando que su legado en la pantalla grande será una huella imposible de borrar.