Alberto Weretilneck anunció quién estará al frente de la Secretaría de Juventudes de Río Negro

La Secretaría de Juventudes de Río Negro ya tiene conducción. Tras varios meses de espera desde la creación del área, el gobernador Alberto Weretilneck anunció este lunes la designación de Milagros Calvo como nueva secretaria, con la misión de articular políticas públicas para ese sector de la población.

«Estoy con una gran noticia para todas y todos los chicos y chicas de Río Negro. Milagros Calvo será la nueva secretaria de Juventudes de la provincia. Nos estaba faltando tener en el Estado provincial jóvenes que nos exijan, que nos traigan su punto de vista y que nos enseñen lo que la provincia tiene que hacer por la juventud», expresó Weretilneck.

El gobernador aseguró que el nuevo organismo buscará incorporar a los jóvenes en la toma de decisiones

El gobernador remarcó además que la intención es construir una provincia en la que los jóvenes tengan un rol más activo en la toma de decisiones.

«Queremos una provincia donde cada vez más jóvenes se animen a participar, a involucrarse y a transformar sus ideas en proyectos que hagan crecer a Río Negro«, afirmó. En ese sentido, explicó que la nueva funcionaria tendrá la tarea de convertirse en un puente entre el Gobierno y las juventudes de toda la provincia, promoviendo mayores oportunidades de participación.

Luego de ser presentada oficialmente, Calvo manifestó su entusiasmo por el desafío y aseguró que la creación efectiva del área era una demanda que venían planteando los jóvenes. «Muy contenta. Era una respuesta que se esperaba desde los chicos y, por fin, la juventud tiene voz propia», señaló.

Además, adelantó que buscará impulsar una agenda específica para las juventudes y trabajar de manera transversal con las distintas áreas del Gobierno. «Vamos a construir una agenda joven e involucrar a todas las políticas públicas que hoy en día se desconocen, dándole la importancia que merece la juventud», sostuvo.

La Secretaría de Juventudes completa una estructura anunciada a comienzos de año

La creación de la Secretaría de Juventudes fue anunciada a principios de 2026 como parte de la reforma de la Ley de Ministerios impulsada por Weretilneck. En ese momento, el Gobierno planteó que el nuevo organismo tendría la misión de desarrollar políticas públicas integrales para las juventudes y otorgarles mayor protagonismo dentro del Estado.

Sin embargo, durante varios meses el área no tuvo una conducción formal ni terminó de definirse su estructura administrativa, el organigrama y el funcionamiento previsto para la nueva dependencia.

En aquel momento, incluso, el esquema proyectado contemplaba una Secretaría de Estado que integraría Juventud, Deportes y Cultura, con Nahuel Astutti como principal referente. Con el anuncio de este lunes, el Gobierno terminó de confirmar quién estará específicamente al frente del área de Juventudes.