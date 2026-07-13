«Si cae, es una pared de 30 metros»: piden no circular cerca del depósito que se incendió en Neuquén

Avanzan las investigaciones en el depósito de Sakura, el comercio de Neuquén devastado por el incendio del jueves. A través de un escaneo laser, confirmaron un escenario de extremo peligro estructural y el riesgo de derrumbe de la pared del oeste. «Si cae, es una pared de 30 metros por 10 de altura», advirtió el perito a cargo, Alejandro Delgado. La prioridad es asegurar el predio antes de profundizar en el origen de las llamas.

El siniestro se desató el jueves 9 de julio alrededor de las 10:30 horas en el corazón del depósito ubicado en San Martín y Mascardi. Movilizó a más de 300 personas y dotaciones de toda la región. Tras 24 horas de trabajo lograron extinguir el fuego.

Ahora se concentran en las pericias. En diálogo con Canal 7, Delgado pidió no circular por la zona y solicitó a los camiones que eviten transitar por las calles lindantes, ya que provocan vibraciones. «Hay una pared, que es la pared oeste, que está muy muy comprometida. Está peligrosa para todo el que circule por el sector«, insistió.

Qué revelaron las primeras pericias, tras el incendio en Neuquén

Los peritos técnicos descartaron de forma preliminar que el incendio haya sido provocado por terceros con fines de robo o vandalismo. Según detalló Delgado, el sistema de seguridad estaba plenamente operativo al momento de iniciarse el fuego: «La intrusión de algún tercero para ingresar al predio se descartó porque estaba todo el predio cerrado y con todo el sistema de alarma conectado», explicó.

El especialista añadió que la alta carga de materiales como PVC y polipropileno funcionó como un acelerador que tornó incontrolable el incendio en pocos minutos.

Dada la complejidad edilicia, los expertos comenzaron a utilizar tecnología de escaneo láser para mapear la estabilidad del depósito. Esta herramienta permite identificar fracturas invisibles al ojo humano y determinar si es seguro que el personal ingrese a recolectar pruebas físicas sin riesgo de que la estructura ceda.

En cuanto a las hipótesis eléctricas, que suelen ser la primera sospecha en estos casos, Delgado mantuvo la cautela, pero aportó un dato estadístico relevante: los desperfectos de este tipo apenas representan el 13% de las causas de incendios industriales, por lo que el abanico de posibilidades sigue abierto.

El equipo pericial espera tener un panorama definitivo para este fin de semana. El proceso seguirá los protocolos internacionales de recolección de evidencia y análisis de datos para formular la hipótesis final que explique qué ocurrió dentro del depósito aquel jueves.

Sakura agradeció los mensajes de apoyo en Neuquén

Desde Sakura agradecieron a la comunidad neuquina por el apoyo, tras el siniestro. A través de una carta abierta, los propietarios destacaron que, a pesar de la pérdida total de uno de sus depósitos estratégicos, el mayor alivio es no haber tenido que lamentar heridos ni víctimas fatales entre su personal o los equipos de emergencia.

La empresa, que cuenta con una trayectoria de más de 38 años en la región, definió a su equipo de trabajo como una «gran familia» y aseguró que las muestras de apoyo de clientes y proveedores son el motor para iniciar la reconstrucción.

«Estas palabras son la razón que da sentido a nuestra existencia», concluyeron en su mensaje, reafirmando su compromiso de ponerse de pie tras el duro impacto económico que representa el siniestro.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la magnitud del operativo inicial fue clave para evitar que el fuego alcanzara viviendas linderas, aunque el daño interno en los 3.000 metros cuadrados del predio es casi total.