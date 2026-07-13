¡Fecha confirmada! Cuándo será la Fiesta de la Confluencia 2027 y cuántos días durará el evento en Neuquén

A días de la apertura de sobres por la licitación de la administración de la Fiesta de la Confluencia 2027, se conoció cuál será la fecha del evento más convocante de la Patagonia. Neuquén prepara la Isla 132 para cuatro noches de pura música, entretenimiento y disfrute.

A través del decreto 0660, no solo se abrió la licitación para la «contratación del servicio de producción general del predio ferial, desarrollo creativo, estrategia de comunicación y explotación comercial de los espacios gastronómicos», si no que también se confirmaron los días de febrero en los que se hará la fiesta.

Según detalla el decreto, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se hará del 11 al 14 de febrero en la tradicional Isla 132.

Se trata de la edición 14° que, como cada año, contará con grandes artistas nacionales y regionales. Además de propuestas para el disfrute de toda la familia, puestos gastronómicos y activaciones.

Esta semana se conocen los oferentes para administrar la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén

En 2025 el municipio firmó con Entertainment Word (una sociedad anónima vinculada a dueños que controlan varios medios de comunicación) para gerenciar la 12 edición de la fiesta con opción de continuidad hasta febrero de 2026. Con el fin del contrato, llamó esta semana a oferentes para la edición que se llevará a cabo en la próxima temporada de febrero de 2027.

La apertura de sobres para la licitación del gerenciamiento del predio se fijó a las 10 en la sala Claudio Silvestrini, en el primer piso del edificio de Roca y Avenida Argentina. Será el 17 de julio.

Según se describió en el llamado licitatorio, en la edición 13 de la Fiesta (que en 2022 logró la categoría de Nacional) hubo ingresos por más de 65.000 millones de pesos, con la generación de 3.000 puestos directos de empleo y 12.000 indirectos.

La municipalidad delegó la contratación de artistas y el gerenciamiento de la convocatoria por la envergadura y magnitud que cobró la fiesta. La comuna dijo propiciar las condiciones para el desarrollo turístico de la ciudad, manteniendo el ingreso libre “con propuestas inclusivas” en la oferta cultural del evento multitudinario.