Explosión en el Albergue Municipal de Viedma: qué se sabe sobre el estado del trabajador y la investigación

La Municipalidad de Viedma aún espera el resultado de las pericias que permitan establecer qué provocó la explosión registrada el sábado en el Albergue Municipal. Mientras tanto, el foco está puesto en la evolución del estado de salud de Pablo Cifuentes, el trabajador que resultó gravemente herido, aseguró el subsecretario de Deportes, Marcelo Barra.

«Fue un accidente del que todavía no tenemos el parte. Los Bomberos son quienes realizaron las pericias y estamos esperando ese informe. Hoy nuestra mayor preocupación es la salud de Pablo», afirmó.

Cómo está Pablo Cifuentes tras la explosión en el Albergue Municipal de Viedma

Barra detalló que Cifuentes permanece internado en terapia intensiva, según indicó, el trabajador continúa entubado debido a las lesiones sufridas en las vías respiratorias, además de presentar quemaduras en las manos y en la zona de las caderas.

«Las primeras 72 horas son fundamentales. Estamos esperando su evolución porque tiene comprometidas las vías respiratorias. Los partes médicos indican quemaduras en las manos y las caderas, pero lo que más preocupa es la afectación respiratoria», señaló.

El funcionario agregó que todo el personal municipal acompaña permanentemente a la familia. «Para nosotros Pablo no es solamente un empleado municipal; es un amigo. La espera se hace muy larga y todos estamos pendientes de su recuperación».

Qué hacía el trabajador cuando ocurrió la explosión

De acuerdo con Barra, Cifuentes era el responsable del funcionamiento del albergue y se encontraba realizando una tarea habitual de mantenimiento.

Explicó que era la única persona autorizada para ingresar a la sala donde se encuentran los tubos de gas y que estaba reemplazando uno de ellos para garantizar el suministro de agua caliente y calefacción destinado a las delegaciones deportivas que se alojan en el edificio.

«Él era quien hacía la manipulación de los tubos para que cada delegación que venía a alojarse tuviera calefacción y agua caliente. Estaba cambiando un tubo de gas cuando ocurrió el accidente».

Además, recordó que durante el jueves y viernes había trabajado normalmente y que el sábado el albergue recibía a una delegación de jóvenes de Bariloche que participaba de un campeonato de básquet.

Las pericias buscan determinar qué provocó la explosión

El subsecretario aclaró que los tubos de gas no explotaron y que fueron retirados por la empresa proveedora para realizarles una evaluación hidráulica.

También explicó que el cambio de tubos se realizaba en una sala especialmente diseñada para esa función. «Los tubos no explotaron. Se los llevó la empresa para hacerles una evaluación hidráulica. La sala donde ocurrió el hecho era exclusivamente para eso, construida íntegramente de cemento. Originalmente allí funcionaba la caldera».

Barra agregó que, por razones de seguridad, el recambio de los tubos estaba previsto para realizarse cuando no hubiera personas alojadas en el edificio.

Al momento del accidente, aseguró, no había ocupantes dentro del albergue, por lo que el único lesionado fue Cifuentes.