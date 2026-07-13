¿Viajas a la cordillera?: la niebla y el hielo negro complican las rutas de la Patagonia este lunes 13 de julio

El inicio de la semana estira las complicaciones invernales en la Patagonia y viajar hacia los principales destinos turísticos se transformó en un desafío de alto riesgo. Vialidad Nacional emitió un reporte de alerta máxima donde confirmó que la combinación de humedad, temperaturas bajo cero y bancos de niebla espesa alteraron drásticamente la adherencia en los corredores viales de Neuquén y Río Negro.

Ante la gravedad del panorama climático en la cordillera, las autoridades provinciales tomaron una medida drástica: quedó prohibido transitar en horario nocturno en sectores estratégicos de la Ruta Nacional 40, blindando la circulación en los momentos donde el asfalto se convierte en una pista de patinaje.

Prohibición nocturna y alerta en la Ruta 40 en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El parte oficial detalla que los tramos que conectan la región de los lagos se encuentran bajo la condición de transitables con precaución extrema y con la restricción total para circular apenas caiga el sol:

San Martín de los Andes – Acceso a Chapelco: calzada completamente húmeda con visibilidad reducida por niebla y sectores con formación de hielo . Personal y equipos viales operan en la zona. Prohibido transitar de noche y portación obligatoria de cadenas.

calzada completamente húmeda con y sectores con . Personal y equipos viales operan en la zona. y portación obligatoria de cadenas. Lago Villarino – Villa La Angostura (Siete Lagos): el congelamiento por las bajas temperaturas obligó a clausurar el tramo para el tránsito nocturno. Rige la portación obligatoria de cadenas por sectores con hielo negro.

el congelamiento por las bajas temperaturas obligó a clausurar el tramo para el tránsito nocturno. Rige la por sectores con hielo negro. Villa La Angostura – Empalme Ruta 237: afectado por las mismas restricciones de bloqueo nocturno, calzada húmeda y alta probabilidad de formación de escarcha.

La situación de los pasos internacionales a Chile

Para quienes planifican cruzar la frontera en este inicio de jornada, los dos complejos fronterizos más importantes de la provincia se mantienen operativos pero bajo rigurosos controles de seguridad:

Paso Cardenal Samoré (Ruta 231): el tramo desde el empalme de la Ruta 40 hasta la aduana se encuentra transitable con precaución. Presenta calzada húmeda, bajas temperaturas con riesgo inminente de congelamiento y presencia de animales sueltos. Máquinas de Vialidad Nacional operan en el lugar y es obligatoria la portación de cadenas .

el tramo desde el empalme de la Ruta 40 hasta la aduana se encuentra transitable con precaución. Presenta calzada húmeda, y presencia de animales sueltos. Máquinas de Vialidad Nacional operan en el lugar y es . Paso Pino Hachado (Ruta 242): transitable con extrema cautela. El sector aduanero registra tramos con hielo y baches. Las autoridades reiteraron la alerta por probable caída de piedras a la altura del kilómetro 48 y la presencia de animales sueltos sobre la calzada mojada. Exigen portar cadenas de forma obligatoria.

Los accesos desde el centro de Neuquén: niebla y animales sueltos

El peligro invisible de la niebla no solo afecta a la montaña, sino que se extiende hacia los conectores del centro neuquino que abastecen el flujo vehicular hacia la cordillera:

Ruta 22 (Arroyito – Plaza Huincul – Cutral Có): transitable con precaución. Hay visibilidad reducida por niebla en sectores , calzada húmeda con riesgo de congelamiento y presencia de fauna suelta. Se exige circular a velocidad precautoria y portar cadenas.

transitable con precaución. Hay , calzada húmeda con riesgo de congelamiento y presencia de fauna suelta. Se exige circular a velocidad precautoria y portar cadenas. Ruta 40 (Zapala – Las Lajas): presenta un escenario idéntico con bancos de niebla densa, asfalto húmedo y portación obligatoria de cadenas metálicas ante la inestabilidad del clima.

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