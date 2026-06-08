Horas claves para Neymar: nuevos estudios determinan si juega el Mundial con Brasil

Foto: @CBF_Futebol. El brasileño se esperanza con estar a disposición de Ancelotti.

Ingresó a la nómina por la ventana. Y ahora, su presencia en la Copa del Mundo de la FIFA pende de un hilo según aseguran los medios brasileños.

La convocatoria de Neymar Jr. en la lista de 26 jugadores de la Selección de Brasil podría decirse que fue más una consecuencia de la presión popular que por el mérito futbolístico. Y es que, en los últimos meses, el delantero alternó más malas que buenas en el Santos.

Así y todo, Carlo Ancelotti, el entrenador del combinado carioca, apostó al delantero de 34 años y a su jerarquía; un factor clave en este tipo de competencias, aún sabiendo que no llegaba al 100% de sus posibilidades físicas.

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Sin embargo, una lesión de grado 2 en una de sus pantorrillas lo mantiene hace días entrenando diferenciado y con más dudas que certezas sobre sus chances de llegar a pleno al debut ante el complicado Marruecos, el sábado 13 de junio.

Es por eso que en las próximas horas se le volverán a realizar estudios, a fin de constatar su evolución muscular y dar certezas al cuerpo técnico brasileño.

En caso de existir una mejora, Ancelotti lo sumará a los trabajos a la par del grupo, aunque los ejercicios con pelota recién serán autorizados más adelante. De lo contrario, se habla hasta de una posible desafectación del astro brasileño del plantel.