«Horrible»: Djokovic reveló el calvario que sufrió en la derrota ante Navone

El Abierto de los Estados Unidos significaba una gran chance para Novak Djokovic, en la búsqueda de su 25º conquista en un Grand Slam. Con Carlos Alcaraz de regreso luego de una lesión y sin Jannik Sinner, lesionado, Nole pensaba que el milagro era posible. Ocurrió todo lo contrario y la Nave argentina, Mariano Navone, terminó con su ilusión en la primera ronda. Fue 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, y horas más tarde, el serbio habló del partido.

El duelo duró más de cuatro horas y media, por lo que fue una verdadera batalla, pero quien no la pasó nada bien fue Djokovic, que tuvo que pedir médico. Se lo vio con un malestar físico importante y hasta se lo notó emocionado en el tramo final del encuentro, probablemente porque sabía que el partido era irremontable y se estaba quedando sin poder pelear por su 25º título de Grand Slam.

«Todo mi cuerpo empieza a venirse abajo», blanqueó Nole. (AP)

«Una sensación horrible»

En diálogo con la prensa, Djokovic reveló: “Ha sido una sensación horrible para mí en la pista. Esto es algo que, por desgracia, vengo arrastrando prácticamente en cada partido este año. Vomitar, tener arcadas… Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a venirse abajo, con calambres y dolor. Estoy intentando abordar lo que me está pasando y ver hasta dónde puedo llegar de esta manera”.

Tras el duelo correspondiente a la primera ronda del US Open 2026, Mariano Navone se convirtió en el quinto argentino en superar al tenista más ganador de títulos de Grand Slam de todos los tiempos. La Nave se sumó a Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Thiago Tirante.