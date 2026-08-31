Postergaron hasta octubre al aumento del impuesto a los combustibles: el motivo que dio el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei postergó otra vez el aumento de los impuestos a los combustibles que debía aplicarse a partir del 1° de septiembre y trasladó su entrada en vigor al 1° de octubre. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El retraso de la actualización incluye a los Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, indicó la norma.

Postergan el aumento de los impuestos a los combustibles

En los considerandos del decreto se mencionó que la postergación se decidió «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La medida del Gobierno busca evitar un salto en la inflación. Los incrementos corresponden a actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 1° de septiembre.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), sostuvo que el ICL pasó de representar el 8,9% del precio de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026.

A continuación, el decreto completo: