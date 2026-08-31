Piden que un hombre que abusó de una niña en Neuquén vaya preso 11 años. Foto: archivo

En el marco de la audiencia de determinación de pena realizada este lunes, el fiscal del caso Gastón Medina solicitó una condena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo para el imputado R.R.C., tras haber sido declarado penalmente responsable de múltiples abusos sexuales cometidos contra una niña en la ciudad de Neuquén.

El acusado ya había sido hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber aprovechado dicha convivencia.

Durante la exposición de sus fundamentos, Medina detalló los agravantes para sostener el pedido de la pena. Por un lado mencionó la grave afectación en la víctima, la disparidad de edad y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad socioeconómica y familiar.

También destacó el modus operandi, con el empleo de violencia y amenazas directas contra la niña durante las agresiones. De igual manera remarcó la reiterancia y la acreditación de dos hechos independientes cometidos contra la misma víctima.

Como único elemento a favor del imputado, la fiscalía contempló la ausencia de antecedentes penales previos.

Por su parte, la Defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, adhirió plenamente a los argumentos del Ministerio Público Fiscal, aunque elevó la pretensión punitiva al solicitar una pena de 12 años de prisión efectiva.

Deliberación del tribunal

Los hechos juzgados ocurrieron entre los meses de marzo y junio de 2020, período en el cual la víctima convivía con R.R.C. en una vivienda de Neuquén capital.

Tras finalizar el debate de las partes, el tribunal colegiado integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina, junto a la jueza Natalia Pelosso, dio por concluida la audiencia y pasó a deliberar. La resolución final con la pena fijada será notificada de manera electrónica a las partes en un plazo prioritario de 48 horas.