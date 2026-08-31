Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina: todos los números y títulos que logró

En el día que ningún argentino quería que llegue, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de una emotiva carta que publicó en sus redes sociales.

Después del subcampeonato en el Mundial 2026, el capitán le puso punto final a su historia con la Albiceleste, en un recorrido que cambió frustraciones por gloria absoluta.

El «10» reconoció que tomó la decisión y escribió la carta de retiro un día después de la final con España. La muerte de su papá lo terminó de convencer.

Messi jugó 200 partidos con la Selección Argentina en los que convirtió 125 goles y dio 66 asistencias. Es el máximo anotador con más del doble de diferencia respecto a Gabriel Batistuta que lo sigue con 54.

En total, ganó 6 títulos. En el comienzo de su carrera, obtuvo el Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Bejing 2008.

Con la selección mayor, logró dos Copas América (2021 y 2024), la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 donde alzó el trofeo que más deseaba.

Es el jugador que más participaciones en goles tiene con una selección al sumar goles y asistencias. También es el que más anotó en torneos importantes (mundiales + copas continentales) con un total de 35.

Más allá de los títulos juveniles del Sub 20 y los Juegos Olímpicos, a Messi se le negó durante años su primer título en la mayor. Perdió las 4 primeras finales que jugó (Copa América 2007, Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016).

La caída con Chile en la final de 2016 lo llevó a renunciar por primera vez a la Selección. «No es para mí, lo busqué y no se me dio», dijo en aquel momento.

Por suerte, el «10» se arrepintió de esa decisión y ese mismo año volvió. Con la llegada de Lionel Scaloni, lideró la generación más ganadora de la historia de Argentina con los títulos consecutivos en la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Ya con 39 años y en medio de un momento personal difícil por el estado de salud de su papá, Messi tuvo un Mundial 2026 brillante. Metió 8 goles (uno más que en Qatar) y quedó como el segundo máximo anotador de la historia con 21, uno menos que Kylian Mbappé.