Icardi suma otro enemigo y se cruzó en redes sociales con Mourinho

El delantero argentino Mauro Icardi tuvo un picante cruce con el director técnico portugués José Mourinho y llegó a tratarlo de “el llorón”.

Todo comenzó por una publicación de Mourinho, quien actualmente dirige al Fenerbahce de Turquía, donde ironizó por una mano de un jugador del Galatasaray, equipo en el que juega Icardi.

🚨🇦🇷 Galatasaray striker Mauro Icardi posted a photo on Instagram directed at Fenerbahçe manager Jose Mourinho…



"The Crying One" 😳 pic.twitter.com/GIyEquCbu6