La inflación vuelve a incomodar a Milei: las excusas oficiales y las señales de alarma empresaria

Las causas de la inflación. Javier Milei habló en AmCham e intentó encontrar la explicación a la aceleración de precios

La cifra de inflación de marzo pareció causar pavor en el gobierno libertario. Ya la semana anterior, algo se venía venir cuando el presidente Javier Milei pidió “paciencia” a sus votantes a través de su cuenta en X. Y este martes, con la cifra del aumento de precios del mes anterior recién publicada por el INDEC, el mandatario se vio obligado a utilizar su discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) para explicar ese 3,4% — el guarismo más alto en un año.



En una conferencia pronunciada con luz tenue, sin proyecciones de su imagen en las pantallas gigantes y con los periodistas apiñados en un reducido “corral” en la última fila; Milei dijo que la elevada tasa de inflación se debió al “intento de la política de generar un golpe de Estado”.



Según el presidente, desde mayo del año pasado, la oposición perpetró “un ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo” cuando “el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal”. Esto, de acuerdo al mandatario libertario, precipitó una corrida cambiaria cuyos efectos se viven hasta hoy.



Además, afirmó, la inflación de marzo fue alta por la estacionalidad del mes y “todo lo que tiene que ver con la guerra”: es decir, el aumento del petróleo por el conflicto bélico que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

Las explicaciones del presidente generaron reacciones diversas entre los empresarios asistentes a la AmCham: mientras los referentes de la minería quedaron satisfechos, los referentes de las alimenticias tildaron el discurso de «delirante».



La disertación de Milei causó distintas impresiones en una audiencia dividida, que solo aplaudió sus chistes y gritos de forma dispersa. Por caso, mientras el representante de una empresa del sector energético calificó el discurso de Milei de “bueno”, el ejecutivo de una red empresarial lo tildó de “delirante”. Ya antes del discurso presidencial, había división en los pasillos del Centro de Convenciones, donde la cumbre de AmCham tuvo lugar.

Los empresarios, con miradas diversas

Mientras en el escenario, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que los próximos 18 meses serán “los mejores de las últimas décadas”, la señal que envía el gobierno a los empresarios es “tenés que llegar vivo a mayo”, según fuentes consultadas por RÍO NEGRO en el lugar.



Otro representante de una empresa minera, que habló bajo condición de anonimato, se mostró entusiasmado con los discursos gubernamentales y declaró a RÍO NEGRO que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de 2024 y la reciente reforma a la Ley de Glaciares se encuentran entre los factores que podrían impulsar la economía y atraer inversores. Pero no todo el mundo compartió el sentimiento.



Un alto ejecutivo de una importante empresa de alimentos, también bajo condición de anonimato, dijo que su empresa apenas “empata” y trabaja “mes a mes” sin planificar anualmente. El líder empresarial agregó que, si bien las ventas de productos premium están aumentando, las de alimentos comprados por los sectores populares están cayendo. “La Argentina dual”, añadió.

Dato 10 meses Los que acumula la inflación mensual con tendencia alcista. El último dato a la baja fue el de mayo de 2025, cuando se registró 1,5% mensual. Marzo de 2026 marcó un 3,4%.



Los costos fijos, dijo, están aumentando, pero como el consumo está cayendo, las empresas no los trasladan a los precios. La estrategia consiste en “vender más y ganar share de mercado”.

El ejecutivo señaló que el sector de la industria alimentaria está instando al gobierno a “reformar el sistema tributario”, que en esencia permanece intacto. Pero si tuviera que pedirle dos cosas al gobierno, serían que “los salarios se recompongan y que la inflación baje”.

Economistas escépticos

“En el discurso intentó darse un cariz académico para justificar la inflación”, dijo a RÍO NEGRO Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores, presente en AmCham. “Sus argumentos económicos son incorrectos y los políticos son malos, ataca a todo aquel que piensa distinto y nunca hay una autocrítica en su plan, que siempre sale bárbaro”, agregó.



Para Kalos, el hecho de que Milei considere como principal causa de la inflación a “la expresión de la sociedad en las urnas”, además de ser autoritario, implica que hay un rezago. “Es una explicación nueva: el mes pasado no la dijeron. Buscan excusas a la aceleración inflacionaria”, afirmó.



“También dijo que la suba de la tasa de interés eleva costos y genera que aumenten los precios. En general eso es correcto, pero no dijo que es su Banco Central el que decidió elevar el coeficiente de encajes bancarios, que había estado durante más de tres décadas cerca del 20%, a 51,5% entre julio y septiembre del 2025 en la antesala electoral”, afirmó.

«El mercado no cree que este sea el tipo de cambio de equilibrio. Si lo fuera, no tendría que tener el coeficiente de encaje tan alto por temor a que los pesos demanden dólares” Martín Kalos, economista y CEO de EPyCA.

Según Kalos, esa decisión, que el gobierno tomó para sacar pesos de la economía que pudieran demandar dólares, precipitó la suba de la tasa de interés.



Christian Buteler, economista e inversor, afirmó que es cierto que la guerra “tuvo un impacto a nivel mundial en cuanto a la inflación” ya que el petróleo es uno de los precios que más se derrama sobre el resto.



“Pero Argentina viene con una aceleración inflacionaria desde junio del año pasado: allá por mayo hubo un piso de 1,5% y a partir de ese momento la inflación aumentó todos los meses”, dijo a RÍO NEGRO. “En un programa de estabilización, puede haber algún mes con algún repunte inflacionario porque se acomodan los precios relativos o por algún impacto externo pero, claramente, cuando hay diez meses seguidos de aceleración inflacionaria, el problema es otro”, agregó.



Para Buteler, existe una serie de errores que Milei no nombró: el hecho de que se ajusten precios como las tarifas de servicios o la medicina prepaga por inflación pasada — la llamada “indexación” — genera “una inercia, un piso inflacionario hacia los meses posteriores que es difícil de romper”. “Hay una suba de precios generalizada, que por eso no es un salto de precios, sino inflación”, afirmó.

«Es cierto que la guerra tuvo un impacto a nivel mundial en cuanto a la inflación, pero cuando hay diez meses seguidos de aceleración inflacionaria, el problema es otro”. Christian Buteler, economista.



Según Pablo Repetto, jefe de investigación del broker Aurum Valores, la aceleración “podría estar reflejando una menor potencia de la confianza en el programa”.



“Es probable que en las mediciones próximas se vean menos presiones inflacionarias producto de que son meses con menos impacto estacional, se debería ir diluyendo el efecto guerra — si es que se encapsula el problema — y se sigue forzando el ancla cambiaria”, dijo Repetto. “Pero estamos lejos de las promesas de los funcionarios que vienen prometiendo que falta poco para que la inflación empiece con cero coma”, agregó.



Para Repetto, las acusaciones de Milei a la política no constituyen “un diagnóstico preciso de las causas inflacionarias”. “Son simples excusas. Es un problema que está más relacionado con poner expectativas desmedidas en un proceso de desinflación que, por cómo está armado el modelo, llevará más tiempo”, concluyó.



Para Kalos, lo que sucedió es que el gobierno usó “dos anclas para bajar la inflación: el tipo de cambio y el salario real”. Pero el modelo se agotó, al menos parcialmente. Según Kalos, alrededor de mayo hubo una recuperación del salario y en julio se produjo una suba en el tipo de cambio.

«Las acusaciones de Milei a la política no constituyen un diagnóstico preciso de las causas inflacionarias. El problema es poner expectativas desmedidas en un proceso de desinflación que, por cómo está armado el modelo, llevará más tiempo” Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores

“A pesar de que el dólar está bajo, el mercado no cree que este sea el tipo de cambio de equilibrio. Si lo fuera, no tendría que tener el coeficiente de encaje tan alto por temor a que los pesos demanden dólares”, agregó.



“En el fondo, Milei está evitando decir qué es lo que realmente pasa: que está en pausa el proceso de desinflación”, afirmó Kalos. “Recién ahora, a partir de abril, se está retomando gradualmente”, agregó.



“Nosotros no queremos bajar la inflación en dos años y que luego vuelva a subir. Queremos que baje y quede baja para siempre y, para eso, el plan de estabilización tiene que ser gradual, bien hecho y paciente, algo que Milei no hizo los primeros dos años, pero que ojalá que sí pueda hacer ahora”, concluyó el economista.