El analista internacional que anticipa un final inminente de la guerra en Medio Oriente

El inédito escenario geopolítico derivado del conflicto bélico en Medio Oriente es el rector de la coyuntura global al inicio de 2026. Con ese marco, la conferencia “Geopolítica, energía y Argentina” tuvo lugar esta semana en un hotel céntrico de la ciudad de Neuquén.

Convocada por Bituin Inversiones, la cita contó con la disertación de los economista Rodrigo Álvarez y Lionel Modi, y del analista internacional Jorge Castro. En diálogo exclusivo con RÍO NEGRO, el reconocido especialista y autor de los libros ‘El Desarrollismo del Siglo XXI’ y ‘China y Argentina en el Siglo XXI’, destacó el liderazgo global del presidente Donald Trump y la política exterior norteamericana.

“Una vez más, el gobierno del presidente Donald Trump logra una transformación de las condiciones geopolíticas y estratégicas mundiales de fondo” aseguró Jorge Castro, y anticipó un final del conflicto en el corto plazo.

PREGUNTA: ¿Cuál es su primera mirada respecto al conflicto en Medio Oriente?

RESPUESTA: Estoy absolutamente convencido de que Estados Unidos tiene ganada la guerra contra Irán. Lo único que está en discusión es el momento y las condiciones en que esto va a terminar de definirse. Pero la superioridad militar tecnológica de los Estados Unidos es tan abrumadora que la cuestión en definitiva ya está saldada.

P: ¿Cuál es la cuestión saldada?

R: Con la derrota del régimen islámico cae también algo que estuvo latente desde la revolución islámica de 1979, y casi de inmediato después de la guerra con Irak, y es que el régimen islámico optó por la construcción y desarrollo del arma nuclear. Esto es el mayor desafío estratégico que ha tenido el mundo en la región más conflictiva del planeta, que es Medio Oriente, la posibilidad de que Irán tuviera el arma nuclear. Esto es lo que ya hay que dar por excluido.

P: ¿Cuál es el eje central detrás del conflicto bélico?

R: Estados Unidos no tiene tres objetivos en esta guerra, tiene uno solo. Lo que quiere es que el régimen islámico abandone en los hechos la totalidad de su sistema nuclear. Esto es lo que está en discusión con dos medidas de extrema importancia que ha tomado Estados Unidos en los últimos días. Una es la orden de Donald Trump al Comando Central de las Fuerzas Armadas Norteamericanas de iniciar el patrullaje por el Estrecho Ormuz. Esto es, queda en manos de los Estados Unidos el control del tránsito internacional de combustibles y petróleo más importante del mundo. La segunda es el bloqueo de todos los barcos que transportan petróleo iraní hacia cualquier otra parte del mundo. Significa el control del único recurso que tiene Irán para mantener en funcionamiento su economía, que es la exportación de petróleo, está en manos de los Estados Unidos. La pregunta es si esta situación de asfixia que ha establecido el gobierno de Estados Unidos en relación a la exportación de petróleo iraní, es suficiente para que el régimen se rinda en este objetivo central, que es la entrega de su sistema nuclear.

P: ¿Hay un cambio de paradigma geopolítico en ciernes?

R: Estamos ante un nuevo mundo, nuevas condiciones de crecimiento económico, en medio de una nueva revolución tecnológica, que es la de la inteligencia artificial, y todo esto ocurre sintetizado en un solo momento, que es lo que está ocurriendo ahora en el Estrecho de Ormuz.

Milei tiene capacidad para tomar riesgos y para decidir. Un buen padre de familia o un hombre prudente no hubiera viajado a Israel para declararle la guerra formalmente a Irán. Por eso no conviene que los hombres prudentes y los buenos padres de familia sean llevados a la cabeza del Poder Ejecutivo.

P: Si Irán tiene el arma nuclear ¿que le impide utilizarla en medio de este conflicto?

R: No, es que no la tiene. Lo que busca Estados Unidos es evitar que el programa nuclear iraní alcance un nivel tal de enriquecimiento de uranio, que le permita tenerla en el futuro.

P: Afirmó que por segunda vez Donald Trump cambia el orden geopolítico ¿Cuál fue la primera?

R: La primera fue el establecimiento de un sistema tarifario que dio vuelta a la economía mundial, en el sentido de que obligó a todo país del mundo que quiera participar de la economía norteamericana a invertir en Estados Unidos. Las proyecciones señalan que Estados Unidos experimenta un boom económico con un crecimiento de 4% para este año. Pero además lo que Estados Unidos ha logrado es que este crecimiento esté encabezado y guiado por el despliegue de la inteligencia artificial. Este es el dato más importante a tener en cuenta.



P: ¿Qué queda en Irán tras el final de la guerra?

R: Lo que queda después de esto, en el caso de que no decidan aceptar los términos norteamericanos, es un Estado fallido que va a carecer de infraestructura, que va a estar completamente inerme frente a sus adversarios, que son en orden de importancia, primero Israel y después Estados Unidos.

P: La OTAN se ha mantenido al margen del conflicto ¿Cómo se interpreta?

R: De los 32 países que hay actualmente en la OTAN, salvo 3, todos los demás son europeos. Esto convalida una vez más que Europa tiene cada vez menos importancia internacionalmente. La OTAN alejándose de Estados Unidos en medio de este conflicto, deja a la vista que no hay OTAN sin Estados Unidos. Es decir que está en marcha un proceso de cambio de alianzas de parte de la superpotencia norteamericana. Dejan de ser los países europeos los principales aliados de Estados Unidos. El nuevo aliado es en primer lugar Israel. En segundo lugar los países petroleros del Golfo, encabezados por Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein. Y en tercer lugar los otros países donde Estados Unidos tiene aliados privilegiados, como los del hemisferio americano. Y dentro del hemisferio americano, en primer lugar y sobre todo la Argentina.

P: Sabemos bien que tiene de atractivo Estados Unidos para la Argentina ¿Qué tiene de atractivo Argentina para los Estados Unidos?

R: Tiene algo que yo considero un rasgo de genialidad del presidente Javier Milei, y es que apostó a la alianza con Estados Unidos y específicamente a la alianza con Donald Trump, incluso de ser elegido presidente norteamericano. Esto ha creado un vínculo de total reconocimiento y lealtad de parte de los Estados Unidos hacia la Argentina con el gobierno de Milei. Una evidencia más de ello es que la justicia norteamericana haya dado vuelta un juicio que llevaba más de 20 años y que la Argentina venía perdiendo sistemáticamente día tras día, como el de YPF.

P: ¿Es prudente que el presidente Milei le haya declarado formalmente la guerra a Irán?

R: Mire, lo que me llama la atención de Milei es que tiene dos características de un verdadero hombre de Estado. Una es la capacidad de tomar riesgos y otra la de decidir. Viaja a Israel en medio de la guerra para, en Israel, dar su solidaridad completa con el gobierno de Netanyahu. Un buen padre de familia no hubiera hecho esto. Un hombre prudente no lo hubiera hecho. Pero no conviene que los hombres prudentes y los buenos padres de familia sean llevados a la cabeza del Poder Ejecutivo.

Lo que está naciendo es un nuevo orden mundial. Estados Unidos y China son las dos superpotencias de la época. No hay tres, hay dos. Y después el multilateralismo.

P: ¿Qué papel tiene China en este escenario?

R: Mire, la verdad siempre está a la vista. Cuando la verdad se presenta como oculta, es que no es verdadera. Inmediatamente después de terminada la guerra con Irán, el 14 y 15 de mayo de este año, el presidente Donald Trump va a viajar a Beijing para entrevistarse con Xi Jinping, en una invitación de parte del líder chino que tiene características de visita del Estado. Allí, los dos líderes de las dos superpotencias van a firmar un acuerdo de cooperación en materia comercial y de alta tecnología. Es el preámbulo de lo que viene, que es la reversión de las corrientes del comercio internacional. Y esto responde a una propuesta hecha por Nvidia a Donald Trump, de abrir el comercio de la totalidad del capital de alta tecnología, especialmente de IA, para venderla a China sin ningún tipo de restricción, basado en argumentos de seguridad nacional. La premisa de la que parece Silicon Valley, y especialmente el titular de Nvidia, Jensen Huang, es que la inteligencia artificial es una tecnología intrínsecamente cooperativa. El ejemplo más claro es DeepSeek, la IA china, que todo lo que propone y lo que hace, se puede adquirir gratis, en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. No hay secretos en esto.

P: En términos económicos ¿Qué rol juega China en este escenario?

R: Para China es de enorme importancia lo que está sucediendo. Ante todo, que se garantice el libre flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz. Más del 80% del tránsito de petróleo que se realiza por el Estrecho de Ormuz se dirige a China, que es el principal importador mundial de combustible y el mayor importador mundial de gas líquido. Y el mayor exportador de combustibles a China es Estados Unidos. Lo que está naciendo es un nuevo orden mundial. Son las dos superpotencias de la época. No hay tres, hay dos. Y después el multilateralismo.

Perfil

Jorge Castro es Abogado (UBA).

Se desempeñó como analista político en los diarios Perfil, La Nación y Clarín, fue Jefe de la Sección Política Internacional del diario Tiempo Argentino y Director Adjunto del diario El Cronista.

Fue Secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación entre 1998 y 1999.

Es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad del Salvador y la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales (FLACSO).