Independiente-Atlético Regina, el adelanto de una fecha clave en el PreFederal de básquet

Independiente de Neuquén (17 puntos) recibirá a Atlético Regina (19) en el adelanto de la fecha 14 del PreFederal de básquet. Como las Rojas tendrán competencia de Liga Nacional, habrá acción este jueves 5 de noviembre, con un partido crucial en la pelea por manotear esos dos lugares (3 y 4) para acompañar a los líderes, Pérfora (23) y Deportivo Roca (23). La acción en La Caldera comenzará a las 21.

Los otros tres duelos de la joranda serán el viernes 6, con este programa: Pérfora vs. Club Plottier (18), a las 21:30 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul; Pacífico (19) vs. Petrolero (18), a las 21:30 en el Viejo Ramírez; y Roca vs. Centro Español (19), a las 22 en el Gimena Padín.

Este fin de semana tendrá dos capitulos y pueden quedar definidos algunos puestos antes del cierre, que será con la cuarta fecha clásica. El domingo 8 habrá cuarteto de partidos con Petrolero-Independiente, Plottier vs. Roca, Centro Español vs. Pacífico y Atlético Regina vs. Pérfora. En todas las canchas, minutos determinantes para empezar a pensar en los play offs.

Revello es uno de los jugadores más regulares del Albo, que va por el golpe en la Caldera. (Prensa Atlético Regina)

Una final para el Rojo

Independiente quedó en un incómodo último puesto y por eso afrontará una verdadera final esta noche. Si bien es cierto que es el que la tiene más complicada para meterse en el top 4, necesita una victoria para escalar y tirarle la presión a Petrolero y Plottier, sus rivales directos en la zona baja.

El equipo de Andrés García fue irregular a lo largo del torneo y en el medio sufrió la lesión de Lautaro Riego, reemplazado por otro nombre de la casa, Franco Alippi. Con él, más Joaquín Marcon, David Oviedo y Carlos Paredes como líderes, buscará un triunfo que le de algo de tranquilidad.

El Rojo de Andrés García tendrá dos duelos vitales entre hoy y el domingo. (Archivo Oscar Livera)

Regina, por su parte, tiene como objetiv subir al podio y está en camino, con buenos rendimientos de Elías Iñíguez, Martín Chervo, Nacho Claris y Marcos Revello. El equipo de Gastón Fernández mejoró con el correr de los partidos y va por el golpe en tierra neuquina.