Un camión enganchó cables de fibra óptica en la Ruta 22 y dejó sin internet a varios barrios en Roca

Un camión enganchó cables de fibra óptica en la Ruta 22 y dejó sin internet a más varios barrios en Roca. Foto: captura video Somos El Valle

Varios barrios de Roca se quedaron sin conexión a internet debido a un incidente que se registró a la altura de la Ruta 22 este jueves. Un camión que trasladaba una estructura de gran porte, enganchó cables de fibra óptica y terminó derribando dos postes de luz. Durante varios minutos se registraron demoras en el tránsito.

Roca sin internet por un camión

El hecho se registró este 5 de noviembre por la mañana y generó un gran caos vehicular. De acuerdo a la información aportada por fuentes oficiales, todo se produjo cuando un camión que circulaba por la intersección de la Ruta 22 y la calle San Juan, arrancó los cables del sistema de fibra óptica de una empresa de la región.

El camión trasladaba una gran estructura que alcanzó el nivel de los cables. A raíz de esta situación, al menos unos 500 usuarios se quedaron sin servicio en la zona sur de Roca.

Debido a que también se registró una caída de postes, en el lugar se montó un operativo policial que generó demoras en el tránsito. Desde la empresa afectada estiman que la normalización del servicio demandará hasta cinco horas.