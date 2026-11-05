Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: grilla completa día por día, artistas confirmados y precios de las entradas

Chos Malal está ultimando detalles para celebrar la Fiesta Nacional del Chivito 2026. El mega evento se realizará desde el 20 al 22 de noviembre y la ciudad se llenará de actividades para que el público pueda disfrutar a pleno.

En RÍO NEGRO te contamos cuáles son los artistas confirmadas, el precio de las entradas y detalles de la agenda programada.

Fiesta del Chivito 2026: los artistas confirmados y las entradas

Desde la organización de la Fiesta del Chivito 2026 informaron que durante las tres jornadas además de las propuestas gastronómicas, habrá una gran oferta cultural compuesta por bandas, agrupaciones y artistas que de danza y música, tantos nacionales como regionales y locales.

Entre los artistas nacionales confirmados se encuentran: Q’ Lokura, Eugenia Quevedo, Los Palmeras, Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Roze, entre muchos otros.

La Fiesta se realizará en el predio de la Estación de Agro Zootécnica. En cuanto a la entrada, se informó que desde esta semana rige un nuevo esquema de valores que estará vigente hasta el 19 de noviembre:

Entrada por noche: $40.000.

$40.000. Abono por tres noches: $105.000 (implica un descuento de $15.000 en comparación con la compra por jornada).

La compra puede realizarse por internet en la plataforma EventPass o presencialmente en el punto de venta de Sarmiento 148, en Chos Malal. Los clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) pueden abonar en hasta 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas Confiable, Visa y MasterCard.

Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: a grilla completa del viernes 20

18:00 – Talleres Municipales – Percusión y Canto

– Talleres Municipales – Percusión y Canto 18:30 – La Pintoreska

– La Pintoreska 19:00 – Raíces del Chaco

– Raíces del Chaco 19:30 – Corral Amarillo

– Corral Amarillo 20:00 – Centenario

– Centenario 20:30 – Años Dorados – Taller de Tango

– Años Dorados – Taller de Tango 21:00 – Acto Protocolar – Ballet Municipal

– Acto Protocolar – Ballet Municipal 22:00 – Quico Pino

– Quico Pino 23:00 – Q’ Lokura

– Q’ Lokura 1:00 – Eugenia Quevedo

– Eugenia Quevedo 3:00 – Picunches

– Picunches 4:30 – La Voz Chamamecera

– La Voz Chamamecera 6:00 – Grupo Escandalo

Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: a grilla completa del sábado 21

18:00 – La Ilusoria

– La Ilusoria 18:30 – Arrebol

– Arrebol 19:00 – Dúo Tropel

– Dúo Tropel 19:30 – Resolanas – Alma de Reza Baile

– Resolanas – Alma de Reza Baile 20:00 – Cuadro de Cantoras

– Cuadro de Cantoras 21:00 – Orquesta y Ballet Municipal

– Orquesta y Ballet Municipal 22:00 – Atilio Alarcon

– Atilio Alarcon 23:00 – Indio Lucio Rojas

– Indio Lucio Rojas 1:00 – Los Palmeras

– Los Palmeras 3:00 – Sentimiento Noreño

– Sentimiento Noreño 4:30 – Jose y sus Norteños

– Jose y sus Norteños 5:30 – Oscar Gonzales y su Corazón Norteño

Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: a grilla completa del domingo 22