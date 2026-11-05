Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: grilla completa día por día, artistas confirmados y precios de las entradas
Del 20 al 22 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito. La grilla de artistas confirmados incluye a Los Palmeras, Eugenia Quevedo y Roze. Conocé todos los detalles.
Chos Malal está ultimando detalles para celebrar la Fiesta Nacional del Chivito 2026. El mega evento se realizará desde el 20 al 22 de noviembre y la ciudad se llenará de actividades para que el público pueda disfrutar a pleno.
En RÍO NEGRO te contamos cuáles son los artistas confirmadas, el precio de las entradas y detalles de la agenda programada.
Fiesta del Chivito 2026: los artistas confirmados y las entradas
Desde la organización de la Fiesta del Chivito 2026 informaron que durante las tres jornadas además de las propuestas gastronómicas, habrá una gran oferta cultural compuesta por bandas, agrupaciones y artistas que de danza y música, tantos nacionales como regionales y locales.
Entre los artistas nacionales confirmados se encuentran: Q’ Lokura, Eugenia Quevedo, Los Palmeras, Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Roze, entre muchos otros.
La Fiesta se realizará en el predio de la Estación de Agro Zootécnica. En cuanto a la entrada, se informó que desde esta semana rige un nuevo esquema de valores que estará vigente hasta el 19 de noviembre:
- Entrada por noche: $40.000.
- Abono por tres noches: $105.000 (implica un descuento de $15.000 en comparación con la compra por jornada).
La compra puede realizarse por internet en la plataforma EventPass o presencialmente en el punto de venta de Sarmiento 148, en Chos Malal. Los clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) pueden abonar en hasta 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas Confiable, Visa y MasterCard.
Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: a grilla completa del viernes 20
- 18:00 – Talleres Municipales – Percusión y Canto
- 18:30 – La Pintoreska
- 19:00 – Raíces del Chaco
- 19:30 – Corral Amarillo
- 20:00 – Centenario
- 20:30 – Años Dorados – Taller de Tango
- 21:00 – Acto Protocolar – Ballet Municipal
- 22:00 – Quico Pino
- 23:00 – Q’ Lokura
- 1:00 – Eugenia Quevedo
- 3:00 – Picunches
- 4:30 – La Voz Chamamecera
- 6:00 – Grupo Escandalo
Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: a grilla completa del sábado 21
- 18:00 – La Ilusoria
- 18:30 – Arrebol
- 19:00 – Dúo Tropel
- 19:30 – Resolanas – Alma de Reza Baile
- 20:00 – Cuadro de Cantoras
- 21:00 – Orquesta y Ballet Municipal
- 22:00 – Atilio Alarcon
- 23:00 – Indio Lucio Rojas
- 1:00 – Los Palmeras
- 3:00 – Sentimiento Noreño
- 4:30 – Jose y sus Norteños
- 5:30 – Oscar Gonzales y su Corazón Norteño
Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: a grilla completa del domingo 22
- 18:00 – Escenario Infantil: Caporales, Corralitos, Eclipse Dance, Stark Dance, Danza Fusion
- 19:00 – Tal Cual
- 19:30 – Encuentro Danzante
- 20:00 – Cuadro de Cantoras
- 21:00 – Ballet Municipal
- 22:00 – Julian Perez Soto
- 22:30 – Tunay
- 23:30 – Sorteo Bono y Premiación Jinetes
- 0:00 – Destino San Javier
- 1:30 – Roze
- 3:00 – Baila Baila
- 4:00 – Grupo Amanecer
- 5:00 – Revolución Norteña
- 6:00 – La Fase Uno
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