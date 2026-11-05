La Fundación Alas del Alma festeja 30 años de inclusión y trabajo comunitario en Cipolletti

La Fundación Alas del Alma de Cipolletti se prepara para vivir una jornada de festejo. Este viernes 6 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, su sede de calle Bolivia 1890 abrirá las puertas a toda la comunidad para festejar sus 30 años de trabajo ininterrumpido a favor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Lo que hoy es una institución consolidada que acompaña a 89 familias del Alto Valle rionegrino comenzó a mediados de la década del 90 como una respuesta colectiva ante la falta de contención. «Surgió más o menos en el 94, 95. Familias que notábamos que no había talleres ni estímulos, ni lugares donde pudieran concurrir nuestros hijos con discapacidad, tuvieran la discapacidad que tuvieran«, recuerda Susana Rotella, presidenta de la Fundación.

Tres décadas de vida y oportunidades

Al repasar el recorrido, Rotella destaca que el mayor motivo de orgullo es «la continuidad, los resultados obtenidos y haberlo podido sostener en todos estos años«. La evolución del proyecto reflejó no solo el crecimiento cuantitativo del espacio, sino también la transformación en la calidad de vida de sus concurrentes.

«El orgullo más grande es que el grupo inicial -que primero fue de siete, nueve, y después de 19- permanece y ha tenido una muy buena vida. Han podido viajar, han podido conocer otras provincias, han podido bailar, han tenido una vida social, han podido crear, han podido formarse. Y ahora que 89 familias tengan fe en nosotros quiere decir que no estábamos tan equivocados», afirma con emoción.

El objetivo central de la institución sigue siendo el mismo desde el primer día: «que encuentren su segundo hogar, un lugar en el mundo, que encuentren la actividad o el oficio que les pueda gustar y que sientan que son capaces».

Muestras, arte y música, así se vivirá el festejo

Durante el evento del viernes, los vecinos y familias que se acerquen podrán recorrer muestras de los diversos talleres y áreas de desarrollo de la institución, entre las que se destacan propuestas de arte, artesanías, medio ambiente, deporte, terapia ocupacional y equinoterapia. Además, el taller de panificación dispondrá de un stand con muestra y venta de productos elaborados en el lugar.

La celebración contará también con un variado despliegue artístico sobre el escenario, que incluirá presentaciones de teatro, folklore, percusión, música en vivo, ritmos y el color de la murga.

La sostenibilidad en el día a día

El sostenimiento de semejante estructura requiere un esfuerzo constante. La fundación articula su labor con el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad.

«A través de un programa de provincia sostenemos parte del personal que tenemos, a través del programa Gestos, que es un ejemplo y es único en el país. Pero nada es suficiente cuando tenés que sostener una estructura para 89 personas con discapacidades distintas. Cada una de ellas tiene una necesidad distinta, un acompañamiento distinto y trabajos distintos», explica la presidenta.

Asimismo, los recursos económicos se completan con una red heterogénea de apoyos: «nos sostenemos a través de convenios con mutuales, convenios con la provincia, la municipalidad, eventos, trabajo voluntario de los padres y donaciones. El tema es que nos sostenemos en el día a día y necesitamos la seguridad de que esto se va a seguir sosteniendo en el tiempo. Las dificultades que afrontan todas las instituciones son las que afrontamos nosotros en cuanto a atrasos de pagos de mutuales y la emergencia en discapacidad».

Las deudas pendientes: viviendas asistidas y transporte

Mirando hacia el futuro, Alas del Alma visibiliza necesidades críticas que requieren respuestas urgentes por parte del Estado y la sociedad. La principal preocupación gira en torno al envejecimiento de los concurrentes y sus familias.

«La deuda pendiente que tenemos es con la población adulta que quedó sin cuidados parentales y a la que todavía no podemos darle respuesta. Necesitamos la creación de casas asistidas y de hogares de día que contengan a estas personas. Nosotros hace 30 años que estamos trabajando con los que en su momento eran jóvenes, ahora son adultos y sus padres son adultos mayores. Lo que queremos es que la calidad de vida que se les ha ofrecido hasta el día de hoy se sostenga en el tiempo«, señala Rotella.

A esta problemática se suma la falta de movilidad adecuada para garantizar la presencia diaria: «Necesidades urgentes tenemos: un transporte. Los transportes que tenemos ya tienen muchos años, requieren mantenimiento y con ellos cubrimos con suerte a 20 personas sobre un total de 89. El traslado es necesario para que ellos puedan tener continuidad y seguridad en la asistencia».

Una invitación abierta a toda la comunidad

Para hacer frente a estas demandas, la institución apela a la solidaridad del entorno local y convoca a sumar nuevos apoyos. «Necesitamos socios colaboradores que nos ayuden, que nos asistan, que nos vengan a conocer. Las puertas están abiertas para que vean las actividades y cómo se trabaja día a día», enfatiza la dirigente.

Finalmente, Rotella concluye con una reflexión sobre el sentido profundo del proyecto e invita a todos los vecinos a sumarse al aniversario: «Los invitamos a ser parte de este proyecto, que es para una población que muchas veces no es la elegida, ni para quererla ni para cuidarla. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de proyectos que tienen que ver con la vida, con la diversidad y con que todos formamos parte de la misma sociedad».