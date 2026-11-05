Sturzenegger anticipó que 2 millones de personas van a migrar a Neuquén y Río Negro por Vaca Muerta

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, indicó este jueves en diálogo con Diario RÍO NEGRO que Vaca Muerta es “un caso paradigmático” sobre la libertad económica en Argentina. Al mismo tiempo, aseguró que la energía es uno de los dos grandes polos de Argentina, con la formación rocosa como su “epicentro”.

En una entrevista exclusiva con este medio, Sturzenegger aseguró que la formación rocosa va a ser “transformativa” para el país desde el punto de vista demográfico. Según precisó, “en los próximos 30 años, va a haber una migración de 2 millones de personas a la zona de Neuquén y Río Negro”.

En los próximos 30 años, va a haber una migración de 2 millones de personas a la zona de Neuquén y Río Negro». Federico Sturzenegger.

Respecto de su tarea, el economista indicó que el rol de la cartera que comanda es “darle libertad a los actores para que puedan invertir y producir” para “que el Estado no esté metiéndose, con costos innecesarios o afectando los precios”.

En tanto, el funcionario del Poder Ejecutivo precisó que el objetivo de la administración nacional es “respetar los derechos de propiedad y que los productores que invierten sepan que sus contratos van a ser respetados. Creo que esas dos cosas las estamos consolidando, y por eso, Argentina emerge como una potencia mundial en energía. Ya lo estamos vislumbrando, pero es impresionante lo que va a ocurrir”, anticipó.

Sturzenegger: “Estamos convencidos de que Milei reelige porque los resultados están ahí”

En clave electoral, durante su participación en el 8° Foro Nacional de Energía de LIDE, el ministro se mostró optimista con la reelección del presidente Javier Milei en 2027. “Estamos convencidos de que Milei reelige, porque los resultados están ahí. El 70% de la gente no quiere volver atrás”, argumentó.

Federico Sturzenegger, en diálogo sobre el escenario del 8° Foro Nacional de Energía de LIDE. (Foto: Clarín Fotografía)

Sturzenegger prometió que en un eventual segundo mandato de Milei se consolidarían las reformas iniciadas en los primeros cuatro años de gestión: “No te podés imaginar lo que va a ocurrir. Vamos a terminar de consolidar ese estado mucho más liviano, que tenga mucho más libertad, que sea mucho menos intrusivo y, por consiguiente, mucho menos costoso desde el punto impositivo”.

En ese sentido, el ministro de Desregulación indicó que el RIGI es la estructura tributaria a la que vamos a converger. “Es probable que para el fin del segundo mandato de Javier estemos en la estructura tributaria donde, desde el punto impositivo, lo que está en el RIGI sea más o menos la línea general de la economía”.

Con la mirada puesta en el futuro, dando por hecho el triunfo de 2027, Sturzenegger indicó que, “después de 2031, ya no va a ser Milei (el presidente), y creo que también va a ser un hito importante cuando se haga esa transición y continúen las reformas”.

En línea con el discurso oficial, el funcionario destacó ante un auditorio favorable a la gestión que, en 2027, “Javier va a tener 4 años de crecimiento” y va a haber bajado la pobreza en “20 puntos”.

Pablo Cervi y Flavia Royón piensan en el 2027

Del evento también participaron los senadores Pablo Cervi, de Neuquén, y Flavia Royón, de Salta. Sobre las elecciones del próximo año, la ex secretaria de Energía consideró que “tiene que mejorar la oferta electoral,” porque el modelo actual “no está mirando un sistema de desarrollo integral para la Argentina”.

Asimismo, se mostró confiada en que el Congreso siga trabajando en el año electoral, con un guiño clave: “Veo en Patricia Bullrich hoy una persona que realmente tiene una voluntad de construcción, de diálogo y de trabajo. Esperemos que esto se sostenga y que, por lo menos en el primer semestre del año que viene, discutamos cuestiones fundamentales de la Argentina”.

El 8° Foro Nacional de Energía de LIDE reunió a funcionarios, legisladores y empresarios del sector. (Foto: Clarín Fotografía)

Por su lado, Cervi se enfocó en el mediano plazo y estimó que “cuatro años es poco” tiempo. “De mi parte, voy a estar trabajando para que siga el presidente Milei. Creo que le ha dado un cambio muy importante a la Argentina y que después de los ocho años de Milei, necesitaríamos que la Argentina continúe este rumbo por lo menos unos 20, 30 años, para volver a ser una Argentina próspera nuevamente», concluyó.

El Foro Nacional de Energía contó con la presencia de los embajadores de Chile y Marruecos, así como representantes de Canadá, China y Australia.

En el discurso inaugural de la jornada, el fundador de LIDE, Rodrigo De Felipe, dijo que Argentina tiene cuatro turbinas de crecimiento: los agronegocios, la economía del conocimiento, la minería y energía, y estimó que, en ocho o 10 años, dichas actividades le van a dar la posibilidad al país de exportar 15 o 20 mil millones de dólares.