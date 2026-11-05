Accidente en el acceso a Lago Puelo: un auto despistó y demoró el tránsito casi dos horas

Un importante siniestro vial ocurrido este jueves 5 de noviembre en el camino alternativo de Lago Puelo dejó como saldo un vehículo colisionado, demoras de casi dos horas en el tránsito y a su único ocupante trasladado al hospital preventivamente.

El vehículo despistó, atravesó el guardarrail y terminó en un sector ubicado por debajo del nivel de la banquina. De acuerdo con la información oficial, el incidente vial se produjo cuando el rodado particular, que circulaba en dirección al centro de la localidad, perdió el control por circunstancias que todavía se intentan esclarecer.

La alarma se activó de inmediato en la guardia de Bomberos Voluntarios, que movilizó rápidamente a sus equipos hacia el lugar del hecho.

En el procedimiento integral intervinieron personal sanitario del hospital local, efectivos policiales, personal de Tránsito, Protección Civil y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Las labores de coordinación y asistencia en la zona estuvieron a cargo de Julián Cayún, referente de Protección Civil de Lago Puelo.

Cómo fue el operativo de rescate e investigación sobre las causas

Debido a la comprometida ubicación del vehículo tras el impacto, fue necesaria la intervención de una grúa especial para retirarlo del sector. Los distintos organismos trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad vial en la zona y completar las tareas de recuperación del rodado.

A pesar de la compleja posición en la que quedó el automóvil por debajo del nivel de la banquina, las primeras informaciones indicaron que el único ocupante no sufrió lesiones de gravedad. El hombre fue asistido en el sitio por los equipos de emergencia y trasladado al hospital local para recibir atención médica y someterse a los controles protocolares correspondientes.

Como consecuencia directa de las labores de rescate y peritaje, se debió interrumpir por completo la circulación vehicular en ese sector del camino alternativo durante casi dos horas. Esto generó largas filas de vehículos demorados mientras los equipos de emergencia despejaban la calzada.

El vehículo fue retirado por una grúa (Foto: gentileza)

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular por esta vía alternativa, teniendo en cuenta las características geográficas del trazado, que presenta de manera constante curvas, contracurvas, subidas y bajadas pronunciadas.

En cuanto a las causas del siniestro, la Policía quedó a cargo de las actuaciones de rigor para establecer fehacientemente cómo se produjo el despiste. No obstante, las hipótesis preliminares apuntan a la velocidad como un factor determinante en el hecho.

Cayún mencionó que algunos vecinos que transitaban ocasionalmente por el lugar habrían manifestado que el automóvil circulaba a alta velocidad y realizando sobrepasos antes de perder el control. Ante esta situación, desde Protección Civil recordaron que la velocidad máxima permitida en dicho trazado es de 60 kilómetros por hora.