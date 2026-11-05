SUSCRIBITE Diario papel
Energía

Proyecto Argentina LNG: vence el plazo para inscribirse en la audiencia pública en Sierra Grande

El encuentro apunta a la participación ciudadana para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto propuesto por YPF S.A.

Redacción

Por Redacción

Se evaluarán cuatro estudios de impacto ambiental del proyecto impulsado por YPF. Foto gentileza.

Se evaluarán cuatro estudios de impacto ambiental del proyecto impulsado por YPF. Foto gentileza.

El Gobierno de Río Negro realizará el próximo 16 de noviembre, a partir de las 8, la audiencia pública del Proyecto FLNG, vinculado al desarrollo de Argentina LNG e impulsado por YPF. La instancia de participación ciudadana se llevará a cabo en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, donde se analizarán los cuatro Estudios de Impacto Ambiental y se presentarán opiniones y aportes sobre los distintos componentes de la iniciativa.

La evaluación ambiental comprende cuatro componentes del proyecto:

  • Gasoducto Dedicado
  • Infraestructura destinada al transporte de gas hacia la zona costera
  • FLNG – Unidades Flotantes de Licuefacción
  • Incluye dos unidades ubicadas aproximadamente a 5 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, junto con gasoductos submarinos y un muelle de conexión
  • Poliducto
  • Infraestructura destinada al transporte de líquidos y condensados asociados al proyecto
  • Complejo Industrial
  • Instalaciones terrestres destinadas a la recepción y el fraccionamiento

La convocatoria comprende la evaluación de cuatro estudios de impacto ambiental: el gasoducto dedicado, las unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG), el poliducto y el complejo industrial. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático interviene como autoridad de aplicación y tiene a su cargo el proceso de evaluación ambiental, de acuerdo con la normativa provincial vigente.

Desde la Secretaría de Energía se convoca a participar de la audiencia pública. Las personas interesadas en exponer deberán completar previamente el formulario correspondiente a cada estudio, hasta el 11 de noviembre a las 8. Es posible inscribirse para participar en uno o más de los temas, con un tiempo máximo de exposición de cinco minutos por persona para cada estudio.

Los formularios para cada estudio y la documentación del expediente se encuentran disponibles en el sitio oficial del Gobierno de Río Negro: https://rionegro.gov.ar/programa/779/audiencia-publica-por-el-proyecto-argentina-lng .

La audiencia tiene lugar  el lunes 16 de noviembre, desde las 8, en el Gimnasio Vuta Mahuida, ubicado en calle 28 de Octubre S/N, en Sierra Grande. También será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático Río Negro.

Dicha instancia de participación ciudadana forma parte del procedimiento de evaluación ambiental de un proyecto de gran escala para la provincia. El acceso a los estudios, la información pública y la posibilidad de presentar aportes son herramientas centrales para analizar sus características, impactos y condiciones ambientales antes de avanzar en las decisiones correspondientes.

Para consultas relacionada al proyecto, pueden contactarse al correo audienciaspublicas.ambientern@gmail.com. El cierre de inscripción es el día 11 de noviembre de 2026 a las 08:00 hs, 72 horas hábiles antes de la audiencia.


Temas

Argentina LNG

Audiencia Pública

Río Negro

Sierra Grande

El Gobierno de Río Negro realizará el próximo 16 de noviembre, a partir de las 8, la audiencia pública del Proyecto FLNG, vinculado al desarrollo de Argentina LNG e impulsado por YPF. La instancia de participación ciudadana se llevará a cabo en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, donde se analizarán los cuatro Estudios de Impacto Ambiental y se presentarán opiniones y aportes sobre los distintos componentes de la iniciativa.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén