Proyecto Argentina LNG: vence el plazo para inscribirse en la audiencia pública en Sierra Grande

El Gobierno de Río Negro realizará el próximo 16 de noviembre, a partir de las 8, la audiencia pública del Proyecto FLNG, vinculado al desarrollo de Argentina LNG e impulsado por YPF. La instancia de participación ciudadana se llevará a cabo en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, donde se analizarán los cuatro Estudios de Impacto Ambiental y se presentarán opiniones y aportes sobre los distintos componentes de la iniciativa.



La evaluación ambiental comprende cuatro componentes del proyecto:

Gasoducto Dedicado

Infraestructura destinada al transporte de gas hacia la zona costera

FLNG – Unidades Flotantes de Licuefacción

Incluye dos unidades ubicadas aproximadamente a 5 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, junto con gasoductos submarinos y un muelle de conexión

Poliducto

Infraestructura destinada al transporte de líquidos y condensados asociados al proyecto

Complejo Industrial

Instalaciones terrestres destinadas a la recepción y el fraccionamiento

La convocatoria comprende la evaluación de cuatro estudios de impacto ambiental: el gasoducto dedicado, las unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG), el poliducto y el complejo industrial. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático interviene como autoridad de aplicación y tiene a su cargo el proceso de evaluación ambiental, de acuerdo con la normativa provincial vigente.

Desde la Secretaría de Energía se convoca a participar de la audiencia pública. Las personas interesadas en exponer deberán completar previamente el formulario correspondiente a cada estudio, hasta el 11 de noviembre a las 8. Es posible inscribirse para participar en uno o más de los temas, con un tiempo máximo de exposición de cinco minutos por persona para cada estudio.

Los formularios para cada estudio y la documentación del expediente se encuentran disponibles en el sitio oficial del Gobierno de Río Negro: https://rionegro.gov.ar/programa/779/audiencia-publica-por-el-proyecto-argentina-lng .

La audiencia tiene lugar el lunes 16 de noviembre, desde las 8, en el Gimnasio Vuta Mahuida, ubicado en calle 28 de Octubre S/N, en Sierra Grande. También será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático Río Negro.

Dicha instancia de participación ciudadana forma parte del procedimiento de evaluación ambiental de un proyecto de gran escala para la provincia. El acceso a los estudios, la información pública y la posibilidad de presentar aportes son herramientas centrales para analizar sus características, impactos y condiciones ambientales antes de avanzar en las decisiones correspondientes.

Para consultas relacionada al proyecto, pueden contactarse al correo audienciaspublicas.ambientern@gmail.com. El cierre de inscripción es el día 11 de noviembre de 2026 a las 08:00 hs, 72 horas hábiles antes de la audiencia.