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«Ya se siente»: el mensaje del obispado de Neuquén previo al viaje para ver al papa León XIV

El obispo Fernando Croxatto participará de las actividades. Grupos de la Diócesis se organizaron para ir a Buenos Aires.

Redacción

Por Redacción

Fernando Croxatto, obispo de Neuquén, antes de partir al encuentro con el papa León XIV.

Fernando Croxatto, obispo de Neuquén, antes de partir al encuentro con el papa León XIV.

Uruguay, Argentina y Perú esperan la llegada del papa León XIV. El Sumo Pontífice vendrá a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre. A Buenos Aires arribará este domingo. En Neuquén, el obispo Fernando Croxatto ya está listo para viajar y ser parte de las actividades del Santo Padre en el país. «Está cada vez más cerca y ya se siente», dijo en un mensaje la Diócesis local.

Este viernes 6 de noviembre despegará hacia Sudamérica. Montevideo será el primer punto de su gira.

De Neuquén a ver al papa León XIV: «Momento histórico»

Desde el obispado comunicaron que «son muchos los grupos de la diócesis que se preparan para viajar y recibir al Papa León XIV en las celebraciones».

Indicaron que Croxatto «ya está listo para guiar al Pueblo de Dios peregrino en estas tierras neuquinas y acompañarlos en este momento histórico a ver al papa».

Expresaron que están «todos, todos, todos, invitados a vivir esta gran fiesta de la fe; presencial o virtualmente, y sobre todo espiritualmente». Señalaron que se pone «en oración a la diócesis para que María interceda en los preparativos de viaje de cada uno de los grupos. Y oramos por nuestro obispo y el Santo Padre».

Jóvenes de Neuquén al encuentro con el papa León XIV

Desde Neuquén viajarán unos 400 jóvenes a ser partícipes de las actividades de León XIV. Uno de los focos principales estará puesto en la misa multitudinaria que habrá en el Monumento a los Españoles el lunes y en la vigilia del martes.

Otros eventos serán en Luján, Córdoba y Claypole.

Se tratará del sexto viaje apostólico internacional del papa.


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Uruguay, Argentina y Perú esperan la llegada del papa León XIV. El Sumo Pontífice vendrá a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre. A Buenos Aires arribará este domingo. En Neuquén, el obispo Fernando Croxatto ya está listo para viajar y ser parte de las actividades del Santo Padre en el país. "Está cada vez más cerca y ya se siente", dijo en un mensaje la Diócesis local.

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