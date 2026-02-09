Nueva oferta del Mineiro por Lomónaco: la firme respuesta de Independiente

En las últimas horas, Independiente recibió una nueva oferta del Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco. El club brasileño quiere quedarse con el central de 24 años y le ofreció al Rojo un préstamo por 500 mil dólares y una obligación de compra, con objetivos deportivos, de siete millones de dólares por el 70% del pase. El club de Avellaneda tiene el 75% del jugador y el 25% restante le corresponde a Bragantino de Brasil.

En Independiente tomaron nota de la propuesta, pero el club de Avellaneda quiere que el dinero inicial sea aún mayor o no descarta una venta directa para recaudar dinero lo antes posible. Por eso, se espera que en los próximos días haya una nueva oferta por el defensor. Mineiro tiene tiempo de incorporar hasta el 4 de marzo, día que cierra el mercado de pases en el futbol brasileño.

Por el momento, Lomónaco sigue siendo parte del equipo de Gustavo Quinteros. Este domingo fue titular en la victoria frente a Platense y tras el término del partido, habló de su futuro: «Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir en Independiente. No pienso en otra cosa que no sea Independiente«.

Lomónaco fue titular ante Platense y salió en el segundo tiempo por una molestia.

«Cumbia» es una pieza clave para Gustavo Quinteros, que desea retenerlo al menos hasta mitad de año. El Rojo no tenía en sus planes desprenderse del futbolista, pero ante una buena oferta del «Galo» todo parece indicar que el central seguirá su carrera en Brasil, donde tuvo un paso por Bragantino durante el 2022-2023.

De confirmarse la venta, Independiente tendrá tiempo de incorporar un futbolista hasta el 31 de marzo. Este plazo es extraordinario y se abre en caso de salidas de futbolistas al exterior.