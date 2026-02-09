Los centrales de Argentina son una debilidad en España: Barcelona va por Lisandro Martínez

Lisandro Martínez tuvo un gran regreso en Manchester United, después de un interminable parate por lesión, y en un puñado de partidos ya captó la mirada de un gigante de España y toda Europa. Barcelona quiere reforzar su defensa y está tras los pasos del Carnicero, pieza clave de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Si esto se suma al interés de Real Madrid por Cristian Cuti Romero, ya no hay dudas de que los centrales de la Albiceleste son una debilidad para los gigantes y están entre los mejores del mundo.

Deco, director deportivo del Barcelona, traza los primeros esbozos del próximo mercado y está atento a los pedidos de Hansi Flick. Es ahí donde aparece el nombre de Lisandro, exjugador de Newell’s, Defensa y Justicia y Ajax.

Un futbolista ideal para el Barcelona

Luego de un arranque flojo, el United está en racha positiva en la Premier League y mucho tuvo que ver el alto nivel de Martínez. Claro que su vínculo vence este año, será agente libre en 2027 y por eso, no sería descabellado que intenten negociarlo. Flick piensa que es un futbolista que encaja de manera perfecta en el mundo culé.

«Todavía no hay miedo en Old Trafford, pero su excelente estado de forma ha llamado la atención de varios clubes, siendo el Barcelona el único pretendiente confirmado que podemos mencionar por el momento», apunta el medio CaughtOffside. La cuestión económica es clave, pero sabe que el equipo catalán no tiene mayores problemas cuando está decidido a buscar un jugador. Su valor de venta rondaría la módica suma de 55 millones de euros.