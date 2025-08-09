En vivo | Torneo Clausura: Boca empata 0-0 con Racing en La Bombonera

Russo planteó un esquema ofensivo para el clásico en La Bombonera.

Boca Juniors recibe a Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize llega con una racha de once partidos sin ganar. La Academia busca sumar fuera de casa y seguir escalando en la tabla.

Durante los entrenamientos de la semana, Miguel Ángel Russo ensayó un equipo con variantes en todas las líneas tras las derrotas ante Huracán y Atlético Tucumán (por Copa Argentina). La primera modificación sería en el lateral derecho. Luis Advíncula dejó su lugar y Juan Barinaga ingresa como titular.

En el mediocampo, Leandro Paredes seguirá como único volante central, mientras que Milton Delgado quedó afuera del once para dar lugar a un 4-1-3-2, un esquema ofensivo con Brian Aguirre y Malcom Braida por las bandas, y Alan Velasco como enlace.

En ataque, Russo mantendría la dupla uruguaya que integra Edinson Cavani, cuestionado por su bajo rendimiento, seguirá como titular junto a Miguel Merentiel.

La formación confirmada de Boca para enfrentar a Racing



Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La formación de Racing para enfrentar a Boca en La Bombonera

Facundo Cambeses; Matías Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas