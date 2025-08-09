SUSCRIBITE
En vivo | Torneo Clausura: Boca empata 0-0 con Racing en La Bombonera

Russo metió cambios en todas las líneas y planteó un esquema ofensivo para enfrentar a Racing por cuarta fecha del Torneo Clausura, en La Bombonera. En la previa al duelo, los hinchas se expresaron con cánticos hacia los jugadores. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Russo planteó un esquema ofensivo para el clásico en La Bombonera.

Boca Juniors recibe a Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize llega con una racha de once partidos sin ganar. La Academia busca sumar fuera de casa y seguir escalando en la tabla.

Durante los entrenamientos de la semana, Miguel Ángel Russo ensayó un equipo con variantes en todas las líneas tras las derrotas ante Huracán y Atlético Tucumán (por Copa Argentina). La primera modificación sería en el lateral derecho. Luis Advíncula dejó su lugar y Juan Barinaga ingresa como titular.

En el mediocampo, Leandro Paredes seguirá como único volante central, mientras que Milton Delgado quedó afuera del once para dar lugar a un 4-1-3-2, un esquema ofensivo con Brian Aguirre y Malcom Braida por las bandas, y Alan Velasco como enlace.

En ataque, Russo mantendría la dupla uruguaya que integra Edinson Cavani, cuestionado por su bajo rendimiento, seguirá como titular junto a Miguel Merentiel.

La formación confirmada de Boca para enfrentar a Racing


Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La formación de Racing para enfrentar a Boca en La Bombonera

Facundo Cambeses; Matías Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas


Temas

Boca Juniors

La Bombonera

Miguel Ángel Russo

Racing Club

