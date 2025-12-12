India rendida a los pies de Messi: recibimiento histórico y estatua en Calcuta

En el marco de la denominada GOAT Tour, Lionel Messi llegó este viernes a la India y fue recibido con una verdadera multitud en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, en las cercanías de Calcuta. El capitán de la Selección Argentina desató una euforia generalizada entre los fanáticos.

أعداد هائلة في مطار كالكوتا من أجل استقبال الأفضل في التاريخ 😰🇮🇳

pic.twitter.com/peTbwJMxWH — Messi World (@M10GOAT) December 12, 2025

Durante su estadía en el país asiático, Messi recorrerá cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En la capital, además, está previsto un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, junto a autoridades y figuras destacadas del ámbito local.

La gira incluirá una serie de eventos especiales que exceden lo estrictamente deportivo. Entre los más destacados se encuentra la presentación de una estatua de 21 metros de altura, que lo muestra levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Es la estatua más alta del mundo dedicada al astro argentino y está ubicada en el barrio de Lake Town. La obra, realizada en fibra de vidrio y construida en aproximadamente 40 días, fue presentada oficialmente antes del arribo del rosarino y se convirtió en uno de los símbolos del tour.

Además, el cronograma contempla recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico, un partido exhibición 7 vs 7 en Hyderabad, con show musical y celebridades, y un desfile de moda en el que Messi participará junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes lo acompañan en el viaje.

No es la primera visita de Messi a la India: en 2011 ya había estado con la Selección Argentina para disputar un amistoso frente a Venezuela. Aquella vez, como ahora, fue recibido con una enorme muestra de afecto por parte del público local, que volvió a demostrar su devoción por el campeón del mundo.