El Golfo San Matías tiene actividades para toda la familia durante el fin de semana largo

Fin de semana en Las Grutas. Foto: archivo.

Mientras la pasión por el Mundial empieza a sentirse en cada rincón del país, el Golfo San Matías se prepara para vivir un fin de semana largo con una agenda cargada de actividades para todas las edades. San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este desplegarán durante cuatro días una propuesta que combina deporte, cultura, naturaleza, bienestar, gastronomía y encuentros comunitarios vinculados al fútbol.

La Agencia de Turismo municipal presentó el cronograma oficial con el objetivo de consolidar a la región como un destino para disfrutar durante todo el año. La programación incluye desde intercambios de figuritas del Mundial hasta senderismo, yoga, arte, música en vivo y actividades vinculadas a la ciencia y el ambiente.

Las propuestas comenzarán el viernes con una actividad que promete reunir a fanáticos del fútbol de todas las edades. Entre las 15 y las 16.30 se realizará un Café estilo Franui e Intercambio de Figuritas del Mundial en el CET N° 32 de San Antonio Oeste. Más tarde, investigadores del FACIMAR brindarán una charla sobre acuaponia en la Biblioteca Popular Municipal Cincuentenario, mientras que la jornada cerrará con un show en vivo del Grupo Sensura en Mar Santo, en Las Grutas.

El sábado la actividad continuará con un Torneo de Pádel Barrial en San Antonio Oeste y una muestra de arte de Rosana Nervi en un espacio gastronómico de Las Grutas.

Foto: gentileza Las Grutas Turismo.

El domingo será una de las jornadas más intensas. Habrá un torneo recreativo de vóley mixto para mayores, una actividad especial por el Día Mundial de los Océanos en San Antonio Este, una salida de senderismo por los paisajes costeros de Las Grutas y un encuentro grupal de sonidos ancestrales en la Casa de la Cultura.

La agenda finalizará el lunes con una clase abierta de yoga en el Polideportivo Municipal de Las Grutas, una propuesta ideal para comenzar la semana conectando con el entorno natural y el bienestar.

Desde la Agencia de Turismo destacaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia para seguir posicionando al Golfo San Matías como un destino activo durante los 365 días del año, aprovechando la tranquilidad del invierno para disfrutar de la costa desde una perspectiva diferente.

Mirá el cronograma completo de actividades:

Viernes

15:00 a 16:30 hs: Café estilo Franui e Intercambio de Figuritas del Mundial. Lugar: CET N° 32 (San Antonio Oeste).

18:00 hs: Charla de «Acuaponia», a cargo de investigadores del FACIMAR. Lugar: Biblioteca Popular Municipal Cincuentenario (San Antonio Oeste).

23:45 hs: Show en vivo de Grupo Sensura. Lugar: Mar Santo (Av. Costanera y Bresiano, Tercera Bajada, Las Grutas).

Sábado

10:00 hs: Torneo de Pádel Barrial. Lugar: Cancha “Complejo Sur” (Islas Malvinas 634, San Antonio Oeste).

12:00 hs: Muestra de Arte de Rosana Nervi. Lugar: Café Kscaritas (Segunda Bajada, Las Grutas).

Domingo

08:00 hs: Torneo de Vóley Mayores Mixto Recreativo. Lugar: Centro Deportivo Municipal Sebastiana Antenao (Mitre y Sarmiento, San Antonio Oeste).

14:00 hs: Jornada especial por el Día Mundial de los Océanos. Lugar: Polideportivo (San Antonio Este).

14:00 hs: Tarde de Senderismo. Salida desde la Oficina de Informes Turísticos (Acceso Norte, Las Grutas).

16:00 a 18:30 hs: Encuentro Grupal con Sonidos Ancestrales. Lugar: Casa de la Cultura (Segunda Bajada, Las Grutas).

Lunes