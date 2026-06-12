Incierto panorama de Neymar en Brasil: se pierde el debut y ¿toda la fase de grupos?

No hay certeza alguna. De momento, Neymar Jr. sigue trabajando de manera diferenciada y sin un panorama claro de cuándo podría estar 100% a disposición de la Selección de Brasil, de cara a la Copa del Mundo 2026.

El astro brasileño, que ingresó en la convocatoria por la ventana, se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho y aún no ha saltado al césped con el resto de sus compañeros desde que empezó la concentración de la Canarinha, el pasado 27 de mayo, en la sierra de Río de Janeiro.

Desde aquel estudio que confirmó el diagnóstico, el delantero realizó la mayor parte de sus entrenamientos bajo techo y no participó en los amistosos frente a Panamá y Egipto.

Tampoco viajó con la delegación a Cleveland para el último partido preparatorio, y permaneció en Nueva Jersey bajo supervisión médica directa.

Foco, intensidade e união em cada treino. A contagem regressiva para a estreia na Copa do Mundo continua. pic.twitter.com/iBkae8eAzS — brasil (@CBF_Futebol) June 10, 2026

La expectativa es que el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) se reincorpore al grupo el próximo 17, dos días antes del duelo ante Haití. Aunque su técnico, Carlo Ancelotti, espera poder disponer de él antes de dicho plazo.

Sea como fuera, la participación de Ney para el debut ante Marruecos mañana, por la primera fecha del Grupo C, está totalmente descartada; siendo muy remota la chance de hacerlo en el segundo encuentro. ¿La tercera, ante Escocia, será la vencida?