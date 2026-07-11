Inglaterra-Noruega en riesgo: podría postergarse por calor extremo en Miami

Bellingham se medirá ante Haaland, en busca de las semis de la Copa del Mundo.

Este sábado se jugarán los últimos partidos de cuartos de final del Mundial 2026. En Miami, Inglaterra y Noruega protagonizarán un duro choque que estará protagonizado por las altas temperaturas.

El duelo, previsto para las 18:00 (hora Argentina) en el Hard Rock Stadium, podría sufrir una demora por el calor intenso que habrá en ese horario. En Florida hay una alerta, ya que se espera temperaturas entre 29 y 32 °C con una humedad cercana al 70%, pero la sensación térmica podría superar los 40° C y llegar hasta los 44° C.

Hasta el momento, en el Mundial 2026 hubo tres encuentros postergados por tormentas eléctricas: Francia-Irak, México-Ecuador y México-Inglaterra. Pero el reglamento de la FIFA también permite mover el inicio de un partido por temperaturas extremas.

A través de las redes sociales, la cuenta de X de la Ciudad de Miami brindó algunas sugerencias y consejos para los residentes y visitantes para evitar un golpe de calor.

El alerta meteorológico para Miami en esta jornada.

El ganador de este partido clasificará a semifinales y se verá las caras contra el vencedor de Argentina-Suiza, que jugará el último encuentro de los cuartos este sábado a partir de las 22:00 en Kansas.