La tajante advertencia de Scaloni antes del choque con Suiza: «Es un rival complicado»

Este sábado a partir de las 22:00 horas, la Selección Argentina se enfrentará a Suiza en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras la clasificación heroica ante Egipto, la Albiceleste busca meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En la previa a este duelo, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y tocó varios temas. Con respecto a la épica en octavos, expresó su felicidad por lo hecho por los jugadores: «Cuando hablábamos de títulos y todo eso, hay veces que los títulos son importantes, pero hay veces que estas cosas son una demostración increíble, fue algo fuera de lo normal«.

Además, resaltó el trabajo de Leandro Paredes ante los africanos: «Considero que los cambios fueron porque pensamos que el equipo puede mejorar. Con la entrada de él, mejoramos bastante en la circulación y la tenencia«.

Paredes fue la figura en el duelo ante Egipto.

Luego, pasó la página y se refirió a Suiza, el rival de esta noche: «Es un muy buen equipo, que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los Mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes, es complicado».

También fue consultado sobre si habrá modificaciones con respecto al once titular que paró ante Egipto: «Yo creo que el equipo está bien, más allá de algunos matices. Genera juego y hay que corregir dos o tres cosas».

Suiza eliminó a Colombia por penales e irá en busca del batacazo en Kansas.

Y no esquivó el tema sobre las supuestas ayudas a Argentina en esta Copa del Mundo: «En el 86 también decían que nos favorecían. O sea, no viene de ahora… Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y, de alguna manera, se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal«.

Pero recalcó que estas críticas sirven como motivación: «A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo tenemos en cuenta. A los jugadores les llega. Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor«.

Scaloni también habló sobre las dificultades de la Albiceleste en este Mundial: «Siempre va a costar más, sobre todo que todos a nosotros nos están jugando el partido, no digo de su vida, pero sí que uno de los partidos de su vida. No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, ¿eh? Es difícil jugar así, es muy difícil«.

Para cerrar, el DT campeón del mundo detalló cómo quieren que vean a su equipo: «A mí me gustaría que se recuerde como un equipo que nunca, nunca se conformó y que el argentino lo vea«, expresó.