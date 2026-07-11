La probable formación de Argentina para enfrentar a Suiza, con dos dudas

La Albiceleste viene de hacer la épica ante Egipto y buscará las semis en Kansas.

La Selección Argentina se medirá ante Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. En Kansas y desde las 22:00, la Albiceleste buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo por segunda edición consecutiva.

En la previa a este crucial encuentro, Lionel Scaloni expresó en conferencia de prensa que hay grandes chances de repetir el once inicial: «Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora. En principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día«.

A pesar de haber estado en desventaja gran parte del partido contra Egipto, el DT campeón del Mundo repetiría la estructura de este partido. Según la mirada del cuerpo técnico, el equipo tuvo el control y generó situaciones de peligro, aunque debe mejorar los desajustes defensivos.

Cabe destacar que tampoco se descartan dos modificaciones de último momento. Nico González tuvo un buen ingreso en octavos y podría ser de la partida en lugar de Alexis Mac Allister. Por otro lado, Nahuel Molina tuvo un flojo encuentro y Gonzalo Montiel tiene chances de ser el lateral derecho ante Suiza.

Nico González tiene grandes posibilidades de meterse en el once inicial.

Probable formación:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.