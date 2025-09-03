¡Inoxidable!: Djokovic eliminó a Fritz y se metió en semifinales del US Open

Novak Djokovic (7° del ranking ATP) volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes del tenis mundial. El serbio venció al local Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 y se clasificó a las semifinales del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Con este triunfo, el legendario jugador de 38 años accedió a su 53° semifinal de Grand Slam y a la 14° en Nueva York. Su próximo desafío será nada menos que ante Carlos Alcaraz (2°), en un choque que promete ser una verdadera final anticipada. El partido se disputará el viernes 5 de septiembre.

El duelo ante Fritz tuvo de todo. Djokovic arrancó firme y dominó el primer set con autoridad gracias a su solidez en el saque y un quiebre temprano que le alcanzó para cerrar 6-3. El segundo parcial fue más disputado y ambos tenistas batallaron hasta que el serbio aprovechó los errores del estadounidense para sellar el 7-5.

El tercer set mostró la reacción del local. Fritz, con el público a su favor, logró un quiebre clave y se llevó el parcial por 6-3. Sin embargo, en la cuarta manga volvió a aparecer la jerarquía de Djokovic. Nole aprovechó una doble falta de su rival en el décimo game para quedarse con el 6-4 definitivo.