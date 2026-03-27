Inter Miami estrenará su nuevo estadio y llevará el nombre de Lionel Messi: cuándo será la inauguración

Lionel Messi arribó a Inter Miami a mediados de 2023 y rápidamente hizo historia. El club fue fundado en 2018 y, de la mano del astro argentino, pudo conseguir sus primeros títulos.

Por esta razón, David Beckham, el presidente, decidió homenajear a Messi: la institución confirmó que una de las tribunas del Nu Stadium llevará el nombre del capitán de la Selección Argentina. El nuevo estadio será inaugurado el sábado 4 de abril, cuando Las Garzas reciben a Austin FC por la MLS.

La noticia se dio a conocer a través de un video difundido en las redes oficiales del club, acompañado por un mensaje cargado de emoción: «Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre».

La denominada “Messi Stand” estará ubicada en el sector este del estadio. De acuerdo a lo informado por la institución, ocupará distintas secciones distribuidas entre los niveles inferior y superior, integrándose como un espacio destacado dentro de la estructura del recinto.

Un homenaje en plena vigencia

Además, el club profundizó el sentido del reconocimiento con otro mensaje institucional: «Inter Miami CF se complace en presentar la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi), con nuestro número 10 y capitán convirtiéndose en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna nombrada en su honor.

Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único.»

En esa línea, desde la institución ya habían marcado que se trata de una distinción poco habitual, alejada de los reconocimientos retrospectivos: “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo”.

El impacto de Messi en Inter Miami es notable. Como capitán, fue clave en la conquista de la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024, la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

A nivel individual, ganó la Bota de Oro de la MLS 2025 y fue elegido MVP en 2024 y 2025, un logro inédito en la liga. Además, es el máximo goleador y asistente histórico del club, con 83 goles y 53 asistencias en 94 partidos.