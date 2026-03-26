Scaloni pidió calma con Mastantuono, elogió a Aranda y dejó un mensaje claro: «Son chicos y hay que darles tiempo»

Lionel Scaloni habló de Franco Mastantuono y Tomás Aranda en la previa al amistoso frente a Mauritania.

Lionel Scaloni se refirió al presente de Franco Mastantuono y dejó un mensaje claro: paciencia. En plena expectativa por el crecimiento del juvenil en Real Madrid, el entrenador puso el foco en su edad y en el contexto que lo rodea.

«Estamos contentos con él y yo siempre lo dije: tiene 18 años. Sin ir más lejos, Tomás Aranda tiene la misma edad de Franco. Son chicos y hay que darles tiempo», expresó el entrenador, marcando el eje de su postura.

En esa línea, puso el foco en el contexto que rodea a Mastantuono y cómo eso impacta en su exposición: «Está en un club muy exigente, yo creo que el más exigente del mundo. A lo mejor eso hace que todo se magnifique».

Lejos de presionar, Scaloni dejó en claro cuál es el rol del cuerpo técnico en este proceso: «A mí me basta con que él entienda su situación y de nosotros saldrá toda la contención».

El mensaje se completó con una idea que atraviesa toda su gestión: acompañar sin acelerar. «Queremos que sepa que hay que ir poco a poco, que su carrera recién empieza y tiene que ser ascendente. Eso es lo más importante», sentenció.

Los elogios a Tomás Aranda, el juvenil de Boca

Tomás Aranda fue convocado a la Selección Sub-20, pero en el entrenamiento del miércoles se sumó a la Mayor y dejó una buena impresión en el cuerpo técnico.

Lionel Scaloni explicó por qué decidieron observarlo de cerca y pidió bajar la expectativa: «A Aranda lo trajimos a entrenar porque vemos lo que ven ustedes, es una linda aparición. No empecemos con que si entra en el Mundial, porque es muy joven».

El entrenador también remarcó sus cualidades dentro de la cancha: «Tiene ganas, tiene desparpajo, tiene 1vs1, es un jugador muy interesante. Cuando juegan en clubes tan grandes y lo hacen así, es porque tienen algo diferente».

"ES UNA LINDA APARICIÓN" Lionel Scaloni se refirió a la convocatoria de Tomás Aranda para los entrenamientos de la Selección Argentina. pic.twitter.com/aq6S8e4x1N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Además, contó que ya lo probó en dinámica con el plantel: «Ayer lo pusimos en un reducido y está bueno que la Selección tenga ese tipo de jugadores», sentenció.