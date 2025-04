Inter Miami presentó su nueva camiseta: Messi la estrenará ante FC Dallas

Lionel Messi tendrá una nueva camiseta en su colección. Inter Miami presentó este lunes el diseño especial que utilizará en el One Planet Kit 2025, una edición conmemorativa que estrenarán este domingo frente a FC Dallas, en la previa del partido por una nueva jornada de la Major League Soccer.

El club anunció en sus redes sociales que el equipo usará esta prenda como camiseta pre-match, es decir, en la entrada en calor, como parte de la Week of Service que impulsa la MLS con el objetivo de convertirse en la liga más sostenible del planeta. “La nueva prenda pre-partido para el One Planet 2025 ya está aquí. La usaremos este domingo para la temática”, informó la institución.

La iniciativa se enmarca dentro de la Semana de Servicio Greener Goals, que tiene como eje el Día de la Tierra y el compromiso de la liga con la sostenibilidad ambiental. La camiseta, que será usada por todos los clubes de la MLS, incluye impresiones simbólicas sobre la conexión vital con el medioambiente, la reducción de la huella de carbono y la concientización sobre el cambio climático.

One Planet 🌎 One Chance



Our 2025 One Planet Pre-Match Top is here. pic.twitter.com/WJteAY2QoM