Intervinieron la Liga Confluencia y arde la interna dirigencial

Cuando todo parecía que el lunes 4 de abril se iba a realizar el llamado oficial a elecciones para presidente de la Liga Confluencia, una resolución de Personería Jurídica de la provincia de Río Negro sorprendió a la cúpula dirigencial del fútbol del Alto Valle.

El pasado miércoles 30 de marzo desde la mencionada entidad del Estado, que tiene como función brindarle reconocimiento legal a estas entidades civiles sin fines de lucro, enviaron una notificación a las oficinas de la Liga informándole que pasaba a quedar intervenida por una Comisión Normalizadora. La misma quedó a cargo de Tania Lastra (presidenta de Argentinos del Norte,) Miguel Mariano (presidente de San Isidro) y Marcos Márquez (en representación de Obrero Dique).

Según se explica en la Resolución emitida por P.J., a partir de una denuncia de irregularidades realizada a través de una nota enviada por Socios de la Confluencia el 18 de marzo de 2022, «la mencionada Institución se encuentra en situación Irregular tanto contable como legal, ante la Inspección General».

Además, desde la entidad provincial aseguran que en la Liga no se llevaron a cabo las acciones necesarias «a los efectos de regularizar su situación». Es por ello que se decidió designar una Comisión Normalizadora, que tendrá 180 días para presentar los balances adeudados y luego llamar a la Asamblea que deberá elegir al nuevo presidente de la Liga Confluencia.

En diálogo con RÍO NEGRO, Lastra explicó: «El problema interno en la Liga ya viene de hace un tiempo. En 2019 se venció el mandato de Antonio D’Angelo, (NdR: quien presentó su renuncia en enero de 2021) y desde que se fue los dirigentes de los clubes le pedimos a Marcelo Amadini, que fue quien quedó a cargo, que haga el llamado para la renovación de autoridades. Como no tuvimos respuesta se solicitó una mesa normalizadora».

Vale recordar que desde principios de 2020 la dirigencia de la Confluencia acordó no llamar a elecciones durante la época de pandemia para evitar las reuniones sociales. El problema llegó cuando la situación sanitaria volvió a la normalidad y no hubo avances en ese sentido.

«Según la Inspección General de la Justicia (IGJ), la Liga está adeudando la presentación de los balances desde 2017 en adelante. El último periodo cerró en febrero y a ese también hay que presentarlo. También nos está pidiendo la renovación de autoridades cuyo mandato venció en 2019″, agregó la presidenta de Argentinos del Norte.

Tania Lastra fue designada como parte de la Comisión Normalizadora. (Foto: Andrés Maripe)

Por otra parte, Lastra denunció: «En 2021 la Confluencia solicitó un subsidio importante a la provincia de Río Negro, que se lo extendió con la condición que llamen a elección en menos de 90 días. Ese plazo venció en junio de 2021, por lo que desde ese momento la Liga ya se encuentra en una gran situación de irregularidad. Así, viendo que no hubo cambios presentamos éste pedido de normalización».

Los balances y la irregularidad económica de la Liga Confluencia

Sobre la presentación de los balances económicos de los últimos cinco años de la Liga Confluencia, que desde Personería Jurídica aseguran no haber recibido ninguno, Tania Lastra agregó: «Primero que no están, segundo se que hay algunos libros que andan dando vueltas en el baúl de un auto y también sabemos que todos los comprobantes de los últimos dos años lo tiene una consejera en un bibliorato que no esta físicamente en la liga».

Además, la ex legisladora agregó a su denuncia: «Tenemos una cuestión y es que la cuenta bancaria de la liga tiene una suma importante de dinero, pero tenemos a un empleado que hace 24 meses que no cobra el sueldo. Todo esto porque quienes estaban al mando liga no tenían la posibilidad de acceder a las cuentas de los bancos, porque no están habilitados legalmente, pero si hubo unos movimientos de transferencias que se produjeron y eso genera dudas».

«Lo único que necesitamos es regularizar las cuentas para pagarle a los trabajadores y también para poder llamar a elecciones. Tenemos la confianza de que esto lo podremos solucionar antes del plazo de 180 días y nuestra esperanza es poder llamar a elecciones dentro de los próximos dos meses», agregó Lastra.

Este medio intentó comunicarse con Marcelo Amadini, quien ofició como presidente de la Confluencia desde la renuncia de D’Angelo, para conocer la situación de los balances económicos, pero no tuvo respuestas.

El llamado a elecciones «extraoficial» y la continuidad del fútbol

Desde el seno dirigencial de la Liga aseguran que el lunes 4 de abril se iba a realizar el llamado a la Asamblea de Consejeros para elegir al nuevo presidente y comisión de la Liga, incluso ya se conocía la intención de varios dirigentes de presentarse.

«Ese llamado a elecciones no iba a ser habilitado por la IGJ ya que la Liga se encuentra en una situación irregular, por lo que esa elección no iba a ser oficial», agregó Lastra, quien se encargó de anunciar que la pelota seguirá rodando en el Alto Valle «si es que los presidentes de los clubes así lo desean, porque no hay ninguna excusa para que se detenga el fútbol».

El enojo de los presidentes de los clubes de la Liga

El jueves 31 de marzo, un día después de que la IGJ emitiera la resolución de intervenir la Confluencia, dirigentes de 15 clubes que participan de la Liga le enviaron una nota a Personería Jurídica en la que le manifestaron su «descontento y disconformidad por la resolución emitida».

Además le informaron que decidieron hacer uso de la posibilidad de presentar «el recurso de revocatoria o reconsideración, puesto que nos encontramos en los plazos legales para hacerlo».

«Todos nosotros sabemos que es indispensable regularizar la situación de la Liga y es por eso que ya se han comenzado los trámites necesarios ante el organismo que usted encabeza para realizar el llamado a Asamblea General Ordinaria, fuera de término, y democráticamente elegir a nuestros representantes», cierra el comunicado que fue firmado por presidentes de clubes como Cipolletti, La Amistad, Pillmatun, Cimac, Unión, Atlético Regina, Maracacinho, Alto Valle, Mainqué y Fernández Oro.

La interna dirigencial de la Liga del alto valle rionegrino es muy fuerte y el fútbol queda en medio de disputas que se juegan en distintas oficinas.