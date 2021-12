La palabra de Marcelo Amadini tras su renuncia a la presidencia de Liga Confluencia

A menos de un año de su repentina asunción como presidente de la Liga Confluencia, Marcelo Amadini anunció que no continuará al frente del fútbol del Alto Valle a partir del 2022.

Su llegada al máximo puesto de la Liga se dio el 20 de enero de este año cuando Antonio D’Angelo resolvió dar un paso al costado, luego de una reunión de consejeros en la que hubo fuertes discusiones e insultos.

El pasado martes, Amadini informó que no continuará en el cargo y explicó que dentro de los próximos noventa días deberá llevarse a cabo la Asamblea para elegir a las nuevas autoridades.

“No voy a seguir como presidente de la Liga por problemas personales y de salud. En la última reunión de consejeros dejé oficializado en actas mi renuncia y solicité que dentro de los próximos noventa días tiene que elegirse al nuevo presidente”, le explicó Amadini a Río Negro.

Con respecto a la situación en la que se encuentra la institución, comentó: “tenemos todo en orden con los balances al día y, seguramente, la semana que viene enviaremos los papeles a Personería Jurídica de la provincia para iniciar con los trámites legales. Quiero que todo sea oficial a la hora de elegir al nuevo presidente”.

Al momento de hacer un balance de lo que significó para él estar al frente de la Confluencia a lo largo del último año, indicó que saca muchas cosas positivas, a pesar de haber trabajado ‘‘sin mucha compañía’’.

“Trabajé mucho tiempo solo al frente de la Liga, por eso el balance que hago es bueno. Se que hay mucho por mejorar, pero lo que se necesita es un grupo de trabajo grande y comprometido para sacar adelante al fútbol regional”, agregó.

También analizó lo sucedido en el último año: “no estamos mal, faltó una sola asamblea que no se hizo por la pandemia, después pedí una prórroga cuando se pidió un subsidio para la Liga, que primero fue de 90 días y luego de 180. Ahora ya no me siento en condiciones de seguir”.

De esta manera, habrá que aguardar hasta los primeros días de marzo para conocer a quiénes serán los postulantes para asumir la presidencia de la Liga, algo que se resolvera en asamblea.

Cada candidato deberá armar su grupo de trabajo con el cargo de presidente del Tribunal de Disciplina como prioridad.