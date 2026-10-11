Introducción al Automovilismo Deportivo: «Esperamos seguir cumpliendo la expectativa»

El Instituto Movente se prepara para la segunda edición del Curso de Introducción al Automovilismo Deportivo, un programa educativo-técnico-cognitivo que busca introducir a jóvenes mayores de 13 años al amplio y desafiante mundo del deporte motor de competición. La convocatoria es para la segunda quincena de noviembre.

Durante la formación, los jóvenes interesados podrán iniciarse en el automovilismo desde una mirada integral, conociendo no solo lo propiamente relacionado a la conducción, sino también a la preparación física y mental de un piloto.

Para ello, el Instituto dispone de instalaciones, equipo profesional y recursos calificados para un trabajo de alto rendimiento sin subirse al vehículo.

“Lo que esperamos en esta segunda instancia es seguir respondiendo a la expectativa. Poder inducir a través del curso a lo que es la práctica del deporte, considerando que desde el instituto hacemos evaluación y preparación física, psicológica y cognitiva de los pilotos; especialmente kartistas”, expresó Matías Sánchez, presidente de la Fundación Stabile y titular del Instituto Movente.

La jornada está pensada para jóvenes sin experiencia previa en la temática. En ese sentido, la misión del curso es justamente poder brindarles herramientas para que comiencen a desarrollarse y puedan dar primeros pasos con una buena base de conocimientos.

Se apreciará cómo se construye y se pone a punto un auto de competición, cómo se trabaja en términos de conducción, seguridad, trayectoria, frenaje, aceleración y transferencia de peso, y también se accederá a actividades de entrenamiento físico-cognitivo, evaluando reacción, inhibición y atención.

Una vez culminadas esas actividades se pasará a la parte práctica y la posibilidad de demostrar lo aprendido a través del simulador de alta gama.

“Somos una obra educativa que, través de esta institución, específicamente se dedica a la preparación de pilotos de competición. Hoy contamos como abanderado a Joaquín Gorlero Pizarro, piloto que se prepara en Movente y que actualmente nos representa con mucho éxito en Italia”, agregó Sánchez.

Luego de una muy exitosa primera edición, la entidad espera poder continuar potenciando el curso y seguir sumando a potenciales jóvenes talentos a través de esta atractiva iniciativa. Los interesados podrán inscribirse a través del 2995529248, el contacto del Instituto.